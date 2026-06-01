Eredivisie'den (eski) oyuncular için netlik sağlandı: iki ülke daha Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Diğer birçok ülkenin ardından Avustralya ve Meksika da Dünya Kupası kadrolarını açıkladı. Mateo Chávez (AZ), Santiago Giménez (eski Feyenoord oyuncusu) ve Edson Álvarez (eski Ajax oyuncusu) gibi isimler, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya hazırlanacak.

Milli takım teknik direktörü Javier Aguirre, birkaç hafta önce 55 kişilik bir ön kadro açıklamıştı ve bu kadroda eski PSV oyuncuları Hirving Lozano ve Erick Gutiérrez'in isimleri yer almıyordu. Şimdi bu listeye üçüncü bir eski PSV oyuncusu daha eklendi: Richard Ledezma.

Kanat bekçisi bu yaz transfer ücreti ödemeden memleketine dönerek Deportivo Guadalajara'ya katıldı, ancak bu ona Dünya Kupası bileti kazandırmadı. Üç kez milli olan oyuncu kadroya çağrılmadı.

Bununla birlikte, Álvarez, Giménez - AC Milan'da geçirdiği çok talihsiz bir sezona rağmen - ve eski Ajax oyuncusu Jorge Sánchez kadroda yer aldı. AZ'nin savunma oyuncusu Mateo Chávez de kadroda yer aldı. Dokuz kez milli olan bu oyuncu, Alkmaar ekibinde her zaman ilk 11'de yer bulamasa da, Aguirre'yi ikna etmeyi başardı.

Bir diğer dikkat çeken isim ise Guillermo Ochoa. Kırk yaşındaki kaleci yeniden kadroya çağrıldı ve altıncı Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Feyenoord'lu Jordan Bos da Avustralya milli takım teknik direktörü Tony Popovic'ten iyi haber aldı. Sol bek için bu çağrı belki büyük bir sürpriz değildi, ancak 26 kez milli olan oyuncu yine de ilk Dünya Kupası'na katılmanın sevincini yaşıyor. Heracles Almelo'nun orta saha oyuncusu Ajdin Hrustic de kadroya çağrıldı.