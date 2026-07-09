Kaptan Jari Vlak, ADO Den Haag’dan ayrılıp İspanyol takımı CD Castellón’da yeni bir maceraya atıldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki sezon VriendenLoterij Eredivisie’de değil, LaLiga2’de forma giyecek.

Volendamlı Vlak, Castellón ile üç sezonluk sözleşme imzaladı. İspanyol kulüp, birkaç yıl içinde en üst seviyeye yükselmeyi umuyor.

Voetbal International’a göre, ADO, Vlak’ın ayrılışıyla en az 600.000 euro gelir elde edecek. Vlak, 2024 yazında bu bedel karşılığında FC Emmen’den transfer edilmişti.

Vlak, iki sezon boyunca ADO formasıyla 94 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 22 gol attı ve 13 asist yaptı.

ADO, Vlak ile gerçek bir liderini kaybediyor. Geçtiğimiz yıl, orta saha oyuncusu Keuken Kampioen Divisie’nin en iyi oyuncusu seçilmişti.

Vlak, yurtdışındaki ilk macerasına atılmak üzere. Hollanda’da Emmen’in yanı sıra FC Volendam’da da forma giymişti.

Son zamanlarda Castellón'da birkaç Hollandalı oyuncu daha forma giymişti. Ancak bu oyuncuların hepsi artık takımdan ayrıldı.