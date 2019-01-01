Eredivise'de 2019-20 sezonu başlıyor

Eredivise ne zaman başlıyor? En çok şampiyon olan kim? Derbiler ne zaman? İşte Hollanda'nın en üst düzey ligine dair merak edilenler...

futbolunun en üst düzey ligi olan Eredivise, 2 Ağustos Cuma günü TSİ 21.00'da oynanacak PEC Zwolle - Willem II maçıyla başlıyor.

Son şampiyon 'ın Vitesse deplasmanıyla açılışı yapacağı sezonun ilk haftasında Eindhoven da Twente'ye konuk olacak.

İşte ilk haftanın programı...

2 Ağustos Cuma | PEC Zwolle - Willem II | TSİ 21.00

3 Ağustos Cumartesi | Emmen - Groningen | TSİ 19.30

3 Ağustos Cumartesi | Vitesse - Ajax | TSİ 19.30

3 Ağustos Cumartesi | Twente - PSV Eindhoven | TSİ 21.45

3 Ağustos Cumartesi | VVV Venlo - Waalwijk | TSİ 21.45

4 Ağustos Pazar | Heracles - Heerenveen | TSİ 13.15

4 Ağustos Pazar | - Sp. Rotterdam | TSİ 15.30

4 Ağustos Pazar | Den Haag - Utrecht | TSİ 17.45

4 Ağustos Pazar | Az Alkmaar - Fortuna Sittard | TSİ 21.00

Derbiler ne zaman?

Hollanda Ligi'nin en büyük derbisi kabul edilen ve De Klassieker adıyla anılan Ajax - Feyenoord rekabeti, bu sezon 11. haftada (27 Ekim 2019 tarihinde) yaşanacak.

Eredivise'nin en çok şampiyon olan iki takımı PSV Eindhoven ve Ajax'ın karşı karşıya geleceği maç ise 6.haftada (22 Eylül 2019 tarihinde) oynanacak.

En çok şampiyon olan takım Ajax

18 takımın mücadele edeceği organizasyonun son şampiyonu, geçtiğimiz sezon 86 puan toplayan Ajax.

1956 yılından bu yana profesyonel olarak düzenlenen ligde son şampiyon Ajax, kazandığı 25 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan ekip konumunda.

En çok şampiyonluk kazanan takımlar sıralamasında Ajax'ın ezeli rakipleri PSV Eindhoven'ın 21, Feyenoord'un ise 10 şampiyonluğu bulunuyor.

En genç ve en yaşlı takımlar

Avrupa'nın 5 büyük ligine oranla daha genç bir yaş ortalamasına sahip ligde en genç takım, 24.2 yaş ortalamasıyla Fortuna Sittard.

Ligin en yaşlı takımı ADO Den Haag'ın ortalaması ise 26.1.

Eredivise'nin yeni ekipleri

2018-19 sezonunda Nac Breda, De Graafschap ve Excelsior takımları Eredevise'ye veda etti.

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Bu sezon Hollanda'nın en üst liginde Sp. Rotterdam, Waalwijk ve Twente ekipleri mücadele edecek.