Erdal Torunoğulları: Lens, Hollanda'ya dönmek istedi

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğlulları, Jeremain Lens'in ülkesine dönmek için izin istediğini açıkladı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğlulları, A Spor'da koronavirüs gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Jeremain Lens ile görüştüğünü söyleyen Torunoğulları, "Lens ile görüştüm, 'ya gitmek istiyor. Ben de gidemiyorum, herkesin bulunduğu yerde kalmasında fayda var. Bizim de çocuklarımız var. Ben Hollanda'ya gitmek istiyorum, ne yapmam lazım dedi, gidemezsin dedim ben de. Bütün oyuncular için geçerli bu, uçuşlar durdu. Bunu yapmak zorundayız." dedi.

Süper Lig'in kaderiyle ilgili ne olacağını kestiremediğini söyleyen Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Benim şahsi düşüncem, ligin artık gazı kaçtı, futbolun daha doğrusu. 17 Nisan'dan sonra nasıl bir motivasyon olur, kestiremiyorum. Teknik ekip daha iyi bilir. Oyuncular evde çalışıyor. Ekonomik olarak da dünya futbolu dip yaptı."