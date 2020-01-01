Erdal Torunoğulları: Gökhan ve Caner'in gideceğini düşünmüyorum

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile anlaşmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları üç oyuncu da kaybetmek istemediklerini belirtti.

Torunoğulları'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Daha fazla takım

"Gökhan ve Caner'in gideceğini düşünmüyorum"

Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını, özellikle bu süreçte takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah. Gökhan, Caner ve Atiba'nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır 'de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş'ta kalmalarını sağlarız. Profesyonel ligde böyle söylentiler olur. Sonuçta Gökhan daha önce 'de oynadı. Bu tür şeyler olur. Ama ben zannetmiyorum gideceklerini, bizde kalacaklardır. Ama daha önümüzde 8 maç var, bir yere gittikleri yok. Oturup konuşacağız, anlaşacağız inşallah.

"Görüştüğümüz kaleciler var"

Ben uzun süre 'da kaldığım için bazı isimler gündeme geliyor. Tabii bir kaleciye ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Diğer oyunculara bakacağız. Belki Zoet de o listede olabilir. Çünkü bir çok kaleci adayımız vardı. İnşallah bir tanesiyle ortak noktada buluşuruz. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var