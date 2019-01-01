Erdal Torunoğulları: Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile temasa geçebiliriz

Beşiktaş'a geri dönebilecekleri iddia edilen iki yıldızla ilgili siyah-beyazlı yöneticiden flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talep etmesi durumunda Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın transferi için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Star' da yer alan habere göre; kulüp içindeki dengeleri bozmadan ara transferde mutlaka takviye yapacaklarını ifade eden Torunoğulları, "Şu anki gündemimiz transfer değil; ancak B planımız her zaman var. Kulüp içi dengeleri bozmadan ihtiyaç durumuna göre takviye mutlaka olur. Aramızdan ayrılacak isimler de olabilir. Transfer dönemleri her türlü gelişmeye açık" dedi.

İsimleri gündemden düşmeyen Talisca ve Aboubakar için de konuşan Torunoğulları, "Hocamızdan talep olduğu taktirde bu isimler ve başkaları ile de temasa geçeriz. Bizden ayrılan her oyuncu geri dönmek ister. Beşiktaş bir dünya markasıdır" yorumunu yaptı.