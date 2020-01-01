Eran Zahavi ülkesinde tutuklandı!

Basında ismi Fenerbahçe ile anılan İsrailli futbolcu, ülkesinde polise hakaret ve tehdit gerekçeleriyle sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Daha önce Sarı Lacivertliler'in transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Eran Zahavi, bugün ülkesinde tutuklandı.

Savyon'daki bir evde dokuz arkadaşıyla birlikte parti düzenleyen Zahavi'nin, gürültü şikayeti nedeniyle kapıyı çalan polislerle tartıştığı ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamada başta Zahavi olmak üzere evdeki kişilerin polise kimlik göstermeyi reddedip, hakaret ve tehdit savurdukları belirtildi.

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Zahavi'nin avukatı Adi Carmeli ile birlikte karakolda olduğu ve sorgulandığı kaydedildi.