Irak futbol camiası, milli takımın teknik direktörlük dosyasına ilişkin futbol federasyonunun atacağı bir sonraki adımın açıklanmasını büyük bir beklentiyle bekliyor. Özellikle de Avustralyalı teknik direktör Graham Arnold ile yapılan sözleşmenin bu ayın sonunda sona ereceği tarih yaklaşırken.

Bu belirsizliğin ortasında, Avustralyalı teknik direktörün kalmasını garanti edecek nihai bir anlaşma formülüne ulaşılamaması durumunda, Faslı teknik direktör Velid Regragui'nin adı, Iraklı yetkililerin masasındaki en güçlü isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Regragui: En dikkat çekici seçenek

Irak spor kanalı "El-Rabia"ya göre, Irak Futbol Federasyonu; sahip olduğu zengin teknik direktörlük birikimi ve uluslararası arenadaki geniş deneyiminin yanı sıra Fas ve Arap futbol tarihindeki istisnai imzası nedeniyle Regragui'yi teknik direktörlük görevini üstlenecek adayların başına koyuyor.

Bu eğilim, Regragui'nin Fas Milli Takımı'nı 2022 Katar Dünya Kupası yarı finaline taşıdığı büyük başarıya dayanıyor. Bu ölümsüz futbol destanı, onun adını dünyanın büyük teknik direktörleri arasına kazıdı.

Arnold görüşmeleri önceliği elinde tutuyor

Ancak Regragui ile müzakereye yönelik herhangi bir resmi adım, şu anda Arnold ile devam eden görüşmelerin ortaya çıkaracağı sonuca bağlı kalmaya devam ediyor. Zira Irak futbol yönetimi, ister yenileme ister ayrılık şeklinde olsun, önce bu dosyayı kapatmaya öncelik veriyor.

Şu anda Iraklı yetkililer ile Arnold ve menajeri arasında, iş birliğinin sürmesini garanti edecek mutabakatlara varmak için yoğun toplantılar yapılıyor. Özellikle de Arnold'un, Mayıs 2025'te görevi devralmasından bu yana milli takımı Dünya Kupası finallerine taşımadaki başarısının ardından.

Dosyayı sonuçlandırmak için federasyon, Yunus Mahmud başkanlığında, başkan yardımcıları Sermed Abdulilah ve Muhammed Nasır'ı da içeren özel bir komite oluşturdu. Bu komite, sözleşmenin sona ermesinden önce nihai kararı verecek.

Regragui yeni bir deneyim için müsait

Kendi cephesinde Regragui, Fas Milli Takımı ile olan sözleşmesinin Mart 2026'da sona ermesinden bu yana yeni bir deneyim yaşamaya müsait hâle geldi. Bu, Dünya Kupası yarı finaline ulaşmakla taçlanan ve 2025 Afrika Uluslar Kupası ile tamamlanan başarılarla dolu bir dönemin ardından geliyor.

Adının güçlü bir medya varlığına sahip olmasına rağmen, Irak Futbol Federasyonu şu ana kadar onunla herhangi bir resmi müzakere başlatmadı. Bu da dosyanın hâlâ değerlendirme aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde Arnold'un geleceğinin nihai olarak netleşmesinin beklendiği anlamına geliyor.