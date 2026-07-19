Enzo’nun oyundan atılması… 11. dakikada neredeyse oyundan atılmasına neden olacak heyecan verici bir an

Slovenyalı ünlü hakem Slavko Vintić, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantinli yıldız Enzo Fernández’e kırmızı kart gösterdi.

Enzo, 82. dakikada ilk sarı kartını gördü, ardından 90+3. dakikada ikinci sarı kartını alarak sahadan atıldı.

Hakemlik kararlarına odaklanan "Arquivo Var" sitesi, Enzo Fernández'in 82. dakikada oyundan atılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sitede, “Enzo, 82. dakikada hakemin kararına itiraz ettiği için sarı kart gördü ve ardından hakemin fark etmediği bir şekilde hakeme alkışladı” denildi.

Sitede ayrıca, “Sloven hakem bu davranışı görseydi ya da kendisine bu durum bildirilseydi, Arjantinli oyuncu 82. dakikada ikinci sarı kartını alıp oyundan atılacaktı” denildi.