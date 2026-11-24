Napoli formasıyla Etihad Stadyumu’na dönen Kevin De Bruyne, Enzo Maresca’yı tanımasının İtalyan ekibine Manchester City’yi zorlamak için net bir plan sunduğunu söyledi. Belçikalı orta saha oyuncusu, salı günkü Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Napoli’nin City’nin oyun düzenini nasıl aşmayı ve eski kulübüne nasıl zorluk çıkarmayı planladığını anlattı.

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De Bruyne, Maresca’yı yakından tanımasına güveniyor

Kevin De Bruyne, salı günü Napoli oyuncusu olarak ikinci kez Etihad Stadyumu’na dönüyor. Belçikalı oyuncu, Enzo Maresca’yı tanımasının ve Manchester City’ye aşina olmasının takımını Şampiyonlar Ligi maçı için iyi hazırladığını söylüyor. Manchester’da 10 yıl geçiren orta saha oyuncusu, Napoli’nin lig aşaması tablosunda dokuz puanla yedinci sırada bulunan City’yi zorlayabileceğine inanıyor.

De Bruyne, “İyi tanıdığım bir takıma karşı oynuyoruz ve yarın sağlam ve cesur olmamız gerekecek. Nasıl bir maç beklememiz gerektiğini biliyorum. Enzo Maresca’yı tanıyorum ve oyunu nasıl oynamayı sevdiğini biliyorum. Zor bir maç olacak ama onları zorlayabiliriz,” dedi.

Napoli’nin City savunmasını aşmak için pas planı

Arsenal, Villarreal ve Porto’ya yenilen Napoli, üç puanla 27. sırada yer alırken De Bruyne, Massimiliano Allegri’nin takımının Manchester City’nin oyun düzenini aşmak için antrenmanlarda çalıştığı belirli pas organizasyonlarını açıkladı. Napoli, topla ileri çıkmanın yanı sıra pas kanallarını ve savunma arkasına atılacak doğrudan topları değerlendirmeyi planlıyor.

De Bruyne, “Topla koşmayı seviyorum ve umarım yarın bunu yapabiliriz. Ancak pas kanalları bulmanın ve savunmalarının arkasına top göndermenin başka yolları üzerinde de çalıştık. İyi tanıdığım bir takıma karşı oynuyoruz. Nasıl bir maçla karşılaşacağımızı biliyorum. Enzo Maresca’yı tanıyorum ve oyuna yaklaşımına aşinayım. Zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız,” diye açıkladı.

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Etihad’da farklı form durumları ve sakatlık listeleri

Napoli’de sakatlıkları bulunan düzenli ilk 11 oyuncuları Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo ve Alex Meret’in yanı sıra cezalı savunmacı Rafa Marin de forma giyemeyecek. De Bruyne’nin Rasmus Hojlund’un arkasında oynaması bekleniyor. David Neres, 13 Ekim’den bu yana maçları kaçırmasının ardından kadroya dönerken Napoli, cumartesi günü Torino’yu 1-0 yenerek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Manchester City, Aston Villa, Brighton ve Nottingham Forest yenilgilerinin ardından Fulham ile 1-1 berabere kalarak Premier Lig’de dört maçtır kazanamadan salı günkü karşılaşmaya çıkıyor. Buna karşın Maresca’nın takımı bu sezon evindeki 10 maçın yedisini kazandı ve Eylül 2025’te Etihad’da Napoli’yi 2-0 yendi.

Lig aşamasındaki yarışta kritik maç

Napoli, tüm kulvarlarda deplasmanda oynadığı son yedi maçın beşini ve Manchester City ile son üç karşılaşmasını kaybetti. Bu sonuçlar, De Bruyne’nin Manchester’da taktik planı uygulaması üzerindeki baskıyı artırıyor.

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Salı günü kazanmak, Napoli’yi Bruges ile oynayacağı bir sonraki Avrupa maçı öncesinde play-off sıralarına yaklaştıracak. City ise ilk sekize girerek doğrudan son 16 turuna kalma yolundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.