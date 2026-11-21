Enzo Maresca, Manchester City'nin Premier League'deki son kötü formunun mali düzenlemeleri ihlal etmesiyle ilgili süren tartışmalarla bağlantılı olmadığını savundu. İtalyan teknik direktör, üst üste gelen üç lig yenilgisine rağmen takımının tamamen sahaya odaklandığını düşünüyor.

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Maresca, City hakkındaki tartışmaların etkisini reddetti

Maresca, City'nin mali durumuyla ilgili süren tartışmaların Premier League'deki son form düşüşünün temel nedeni olduğunu kesin bir dille reddetti. City, ligdeki son üç maçını beklenmedik şekilde kaybetti. Bu ani düşüş, Maresca'nın takımının üst üste yedi galibiyet aldığı kusursuz sezon başlangıcının ardından geldi.

Son yenilgiler, City'nin şampiyonluk yarışında geriye düşmesine yol açtı. Bu kötü sonuçlar, kulübün geleceğine ilişkin belirsizliklerin yaşandığı zorlu bir dönemde geldi. Manchester City'nin kısa süre önce mali düzenlemeleri ciddi biçimde ihlal ettiği tespit edildi . Bu durum ağır cezalara yol açabilir.

Oyuncular mali tartışmalardan etkilenmiyor

City, suçlu bulunduğu karara derhal itiraz etti ; konuyla ilgili yeni bir karar hâlâ bekleniyor. Ağır sportif yaptırım tehdidine rağmen Maresca, bu karmaşık durumun oyuncularını etkilediğini düşünmüyor. İtalyan teknik direktör, takımın saha dışındaki gelişmeleri dikkate almadığı konusunda ısrarlı. Ona göre son yenilgilerin nedeni odaklanma eksikliği değil, maçların küçük ayrıntılarla belirlenmesi.

Maresca gazetecilere, "Bu tartışmaların... Oyuncuların bunları fazla düşündüğünü sanmıyorum. Tartışmaları yenilgiyle ilişkilendirmek istiyorsak, bence çok sayıda fırsat yakaladık" dedi.

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Kaçan fırsatlar City'ye pahalıya mal oluyor

Maresca, görüşünü desteklemek için son yenilgilerde kaçırılan belirli fırsatlara dikkat çekti. Değerli puanlara mal olanın yapısal sorunlar ya da zihinsel yorgunluk değil, maçlardaki belirleyici anlar olduğunu vurguladı.

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Teknik direktör, "Deplasmanda Aston Villa'ya karşı Iliman Ndiaye'nin direğe takıldığı pozisyon ya da burada Brighton'a karşı kalecinin maçın adamı olduğu karşılaşma. Bir de Nottingham Forest maçında Erling Haaland'ın skoru 2-2'ye getirme fırsatı vardı" diye açıkladı.

City teknik direktörü, takımın zihinsel dayanıklılığına duyduğu güveni yineleyerek form düşüşüne ilişkin değerlendirmesini tamamladı. "Oyuncuların bu tartışmalara odaklandığını sanmıyorum" diye ekledi.

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Fulham maçı telafi fırsatı sunuyor

Maresca, takımını sıradaki mücadeleye hazırlarken son sonuçları doğru bağlamda değerlendirmeye çalışıyor. City, endişe verici düşüşünü durdurmak için cumartesi günü Fulham'ı evinde ağırlayacak.