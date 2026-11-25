Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Pep Guardiola döneminden sonraki geçişin Arsenal ve Manchester United'ın yaşadığı dönüşümler kadar zorlu olduğunu belirterek sabır istedi. İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile alınan hareketli 2-2'lik beraberliğin ardından efsanevi teknik direktörlerin yerini doldurmanın tarihsel olarak ne kadar güç olduğuna dikkat çekti.

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Maresca, Pep sonrası dönem için sabır istedi

Maresca yönetimindeki City'nin geçiş süreci, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile 2-2 berabere kalmasıyla bir kez daha sekteye uğradı. Rasmus Hojlund ve Noa Lang'ın golleriyle iki kez geriye düşen Premier Lig şampiyonu, Ayyoub Bouaddi ve Rayan Cherki'nin golleri sayesinde bir puan aldı. Ancak City'nin son yedi resmi maçındaki tek galibiyetiyle sonuçlanan bu karşılaşma, kulübün Guardiola'nın eski yardımcısı yönetimindeki gidişatına ilişkin tartışmaları artırdı.

Artan baskıya değinen Maresca, karşı karşıya olduğu görevin büyüklüğünü anlatmak için efsanevi teknik direktörleri örnek gösterdi. İtalyan teknik adam, Sky Sport Italia'ya yaptığı ve Football Italia tarafından aktarılan açıklamada, “Elbette kolay değil. Aynı teknik direktörle geçen 10 yılın ardından bizim için zor. Arsene Wenger'den sonra Arsenal için zordu. Sir Alex Ferguson'dan sonra hâlâ yolunu bulmaya çalışan Manchester United için de zor. Bugün bana Arsenal'ın Wenger'den yedi ya da sekiz yıl sonra Premier Lig'i kazandığı söylendi. Dolayısıyla biraz zaman gerekiyor” dedi.

Şaşırtıcı taktik tercihler ve kadro kararları

Maresca, Serie A ekibine karşı kadro tercihiyle dikkat çekti. Hücumdaki yaratıcı isimler Jeremy Doku ve Iliman Ndiaye'yi ilk 60 dakika yedek kulübesinde tuttu. İngiltere millî takım oyuncusu Phil Foden'ı ise maç boyunca dinlendirdi. City'nin dirençli İtalyan savunmasını aşmakta zorlanması, bu kararı tartışmaya açtı. Teknik direktör, ekibinin Napoli'nin orta sahayı sekiz oyuncuyla dolduracak 3-5-2 ya da 3-5-1-1 dizilişiyle oynamasını beklediğini söyleyerek tercihlerini savundu.

Plan, kanatları kullanmaya dayanıyordu. Maresca bunu şöyle anlattı: “Cherki'yi kanada gönderebileceğimizi düşündüm. Nitekim orada çok fazla boş alan buldu ve ilk yarıda topu ona sık sık ulaştırdık ama bundan yeterince pozisyon üretemedik. Son yarım saatte oyun biraz değişti. Tercihlerimin arkasındaki düşünce buydu.”

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Savunmadaki zaaflar en büyük sorun olmaya devam ediyor

Hücumda bir puanı kurtarmayı başarsalar da City'nin sezon boyunca yaşadığı savunma hataları bir kez daha görüldü. Maresca, takımının savunmadaki kırılganlığını açıkça değerlendirerek asıl sorunun çok fazla gol yemeleri olduğunu kabul etti. Takımının genel olarak iyi baskı yaptığını ve Napoli'ye az sayıda net fırsat verdiğini belirtti. Buna rağmen o gece yedikleri iki gole yol açan bireysel hataların ağır bedelini ödediklerini söyledi.

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Teknik direktör, “Savunma sorunlarımızın oldukça açık olduğunu düşünüyorum ve bunları çözmemiz gerekiyor. Bunun dışında nispeten sakinim çünkü Napoli'nin uyguladığı gibi geride kurulan sıkı bir savunmayı aşmak oldukça zor. Asıl sorun çok fazla gol yememiz. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız” itirafında bulundu.

Orta sahada doğru dengeyi bulmak

Maresca'nın taktik arayışının önemli bir parçası, Ayyoub Bouaddi gibi genç bir yeteneğe orta sahada liderlik rolü vermek. Teknik direktör, Bouaddi'yi geriden oyun kurucu olarak oynattı. Bu karar Elliott Anderson'ın sorumluluklarını da değiştirdi. Maresca, topla oynarken ve topsuz oyunda dengeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak tercihini açıkladı. Amaçlarının, Bouaddi'yi savunma dörtlüsünün hemen önünde disiplinli bir konumda tutup altı oyunculuk bir grupla hücum etmek olduğunu belirtti.

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“Hücum ve savunma arasında doğru dengeyi arıyorum. Daha önce çalıştığım iki kulüpte yaptığım gibi işleri basit tutmaya çalışıyorum. Bu iki aşama arasında doğru dengeyi bulmaya çalışıyoruz” dedi.