Enzo Maresca, Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı bir kez daha çok konuşulan bir hata yapmasının ardından oyuncuya kararlılıkla destek verdi. İtalyan kaleci form açısından zor bir dönemden geçse de teknik direktörü, hafta sonu oynayacakları Premier Lig maçı öncesinde durumun endişe kaynağı olmadığını vurguladı.

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Maresca'dan zor günler geçiren Donnarumma'ya destek

Maresca, kalecinin Avrupa'daki son dikkat çekici hatasının ardından Donnarumma'ya tam destek verdi. Manchester City teknik direktörü, İtalyan millî kalecinin son dönemde yaşadığı form düşüşünden hiç endişe duymadığını vurguladı.

Donnarumma, çarşamba akşamı Manchester City'nin Leipzig deplasmanında aldığı heyecan dolu 3-2'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde hazırlıksız yakalandı. Talihsiz hatası, Ridle Baku'nun kritik beraberlik golünü atmasına yol açtı ve 27 yaşındaki kaleciye yönelik giderek artan eleştirileri hemen körükledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu olay, Donnarumma'nın Aston Villa karşısında pahalıya mal olan bir başka hata yapmasından yalnızca 11 gün sonra yaşandı. Lig maçındaki o hata, Manchester City'nin Premier Lig sezonuna yaptığı etkileyici yenilgisiz başlangıcı sona erdirdi.

City teknik direktörü kaleciyle ilgili endişeleri hafife aldı

Devam eden sıkıntılara ve dışarıdan gelen baskının artmasına rağmen Maresca'nın bu hafta sonu birinci kalecisini yedek bırakması pek olası görünmüyor. Teknik direktör, Leipzig karşısındaki hatayı açıkça kabul etti ancak Donnarumma'nın aynı maçta daha önce yaptığı, maçın gidişatını belirleyen olağanüstü bir kurtarışa da hemen dikkat çekti.

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Maresca gazetecilere, "Endişe kaynağı değil ama bir hata. Bunun bir hata olduğunu kabul ediyoruz. Şu anda kaleci durumunu düşünmüyorum. Golden birkaç dakika önce dünyadaki hiçbir kalecinin yapamayacağı bir kurtarış yaptı. Gigio, ilk golde iyi olmadığını biliyor. Daha iyisini yapacak" dedi.

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Bireysel hatalar City'ye pahalıya mal oluyor

Donnarumma, tüm kulvarlardaki son altı maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Ancak Maresca, asıl sorunun daha derin bir taktiksel veya sistemsel eksiklikten ziyade sahanın farklı bölgelerinde yapılan bireysel hatalar olduğuna inanıyor.

Teknik direktör, hafta içindeki performansı değerlendirirken, "İki gol de önleyebileceğimiz oldukça basit gollerdi. Tüm kulvarlarda oynadığımız son beş ya da altı maçta gol yedik ve bunlar bireysel hatalardan kaynaklandı. Mesele sistem ya da orta saha oyuncusundan hücum hattına uzanan bölüm değil. Burada yeniyim, oyuncuları tanımam ve onların da beni tanıması gerekiyor. Ancak gelişebiliriz. Şu anda bunun bir denge meselesi olduğunu düşünmüyorum" diye vurguladı.

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Premier Lig'de kritik deplasman maçı

Manchester City ligde güçlü bir karşılık vermeye çalışırken Donnarumma şimdilik kaledeki yerini kuşkusuz koruyacak. City, deplasmanda çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti almak için cumartesi günü Nottingham Forest'a konuk olacak.