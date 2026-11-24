Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Massimiliano Allegri'nin Napoli'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçında imkânsız bir görevle karşı karşıya olduğu yönündeki görüşünü reddetti. İtalyan teknik adam, vatandaşlarını Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki rekabete odaklanmak yerine şikâyet etmekte fazla aceleci davranmakla suçladı.

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Maresca, Allegri'nin favori olmadıkları yönündeki söylemini reddetti

Maresca, Napoli teknik direktörünün maç öncesinde ortaya koyduğu söyleme hemen karşı çıktı. Etihad'daki kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Allegri, bu maçın takımı için "aşılması güç" olduğunu söyledi ve Napoli'nin eleme turlarına yükselmek için gereken puanları başka maçlarda araması gerekeceğini ima etti. Maç öncesi basın toplantısında ana dilinde konuşan Maresca, Serie A liderinden gelen bu yenilgiyi kabullenmiş sözlere vakit kaybetmeden karşılık verdi.

"Allegri zor bir maçtan mı söz ediyor? İtalya'da ağlamakta oldukça iyiyiz," diye şaka yaptı Maresca, La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre. "Buna hiç inanmıyorum. Üç puan Napoli için ne kadar değerliyse bizim için de o kadar değerli. Torino ve Lazio karşısında gördüğüm gibi güçlü bir Napoli bekliyorum. Zorlu, güç bir maç olacak çünkü burası Şampiyonlar Ligi ve bir İtalyan takımına karşı oynamak her zaman zordur."

City, kötü gidiş sırasında taktiksel dengeyi arıyor

City, Avrupa'da dört maçın üçünü kazanarak güçlü bir performans sergilese de ligdeki formu son dönemde düştü . Son İngiltere şampiyonu, sezona kusursuz başlamasının aksine Premier Lig'de dört maçtır kazanamıyor. Maresca, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk sekizde bitirip şubat ayındaki play-off turundan kaçınmak için takımının ilk on maçına damga vuran istikrarı yeniden bulması gerektiğinin farkında.

"İlk 10 resmî maçta aşağı yukarı sahip olduğumuz, şimdi ise biraz kaybettiğimiz dengeyi bulmalıyız," diye açıkladı teknik direktör. Teknik ekibin başlıca kaygılarından biri olarak beklenen gol verileriyle gerçek sonuçlar arasındaki farka işaret etti. "Rakamlar, hücumda çok pozisyon ürettiğimizi ve savunmada rakibe az pozisyon verdiğimizi gösteriyor. Kazanamadığımız dört Premier Lig maçında yaklaşık 8 beklenen gol ürettik, rakiplerimizin beklenen golü ise yaklaşık 3,5'ti. Gerçekte 4 gol attık, 7 gol yedik. Sorunumuzun ne olduğu bence açık."

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İtalyan futbol sistemine eleştiri

Maresca, maçın taktiklerinin ötesinde İtalyan futbolunun mevcut durumuna ilişkin açık sözlü bir değerlendirme yaptı. İlkbaharda bir İtalyan kulübünden teklif aldığını, ancak bunun Napoli olmadığını belirten City teknik direktörü, ülkenin futbol kültürünün modernleşmeye fazla direnç gösterdiğini düşünüyor. Genç yetenekleri oynatma cesaretinin eksikliğinin İtalyan futbolunu geriye çektiğini ve İtalya'nın son dönemdeki büyük turnuvalara katılamamasına yol açan bir durgunluk döngüsü yarattığını savundu.

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"Bulunduğumuz noktadaysak değişmesi gereken çok şey var. Cesur olmalısınız," diyen Maresca, mevcut sistemde "hiçbir şeyin değişmediğini" vurgulamak için Napoli lehçesine de başvurdu. "İtalya genel olarak eskiye çok bağlı bir ülke ama başkaları ilerlerken siz ilerlemezseniz yerinizde sayarsınız. Genç oyuncuların oynamasına izin vermelisiniz. İtalya'nın genç oyuncu açısından yetersiz olduğunu düşünmüyorum; öyleyse de bunun nedeni onlarla kötü çalışmamızdır. Dünya Kupası'na katılamadığınızda bu, değişim için bir fırsattır ama bunun yerine hiçbir şey değişmiyor."

Napoli yıldızını Etihad'da duygusal bir dönüş bekliyor

Napoli formasıyla Etihad'a dönecek Kevin De Bruyne için bu maç duygusal olacak. Maresca, kazanılabilecek tüm büyük kupaları elde ettiği kulüpte efsane statüsüne ulaşan Belçikalı oyun kurucudan övgüyle söz etti. City teknik direktörü, De Bruyne'nin İtalya'da neden istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor olabileceğini dışarıdan değerlendirmenin güç olduğunu kabul etti. Yine de orta saha oyuncusunun dünya çapındaki kalitesinin ve kontra ataklarda eski takımına zarar verme potansiyelinin farkında.

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"City tarihinin en önemli oyuncularından biri. Burada her şeyi kazandı; harika bir oyuncu ve harika bir insan. Napoli'de neden en iyi performansını gösteremediğini bilmiyorum. Bunu içeriden değerlendirmek zorken dışarıdan değerlendirmek daha da zor. Söyleyebileceğim şey, onun iyi işler yapmak isteyen olağanüstü bir insan olduğu," diyerek sözlerini tamamladı Maresca.