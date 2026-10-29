Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının Carabao Cup galibiyetinden önce özel bir penaltı çalışması yapmadığını açıklayarak taraftarları şaşkına çevirdi. Penaltılara yönelik hazırlık yapmamasına rağmen son şampiyon, Brighton karşısındaki çekişmeli penaltı atışlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi.

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City, Brighton'ı eledi: Gecenin kahramanı Rulli

Manchester City, Carabao Kupası'nda çeyrek finale Brighton karşısında penaltı atışlarını 4-3 kazanarak yükseldi. Etihad Stadı'ndaki heyecan dolu mücadelede iki kez geriye düşen son şampiyon, normal süreyi 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Konuk ekibi Malick Yalcouye öne geçirdi, ancak Mateo Kovacic devre arasından önce eşitliği sağladı.

Georginio Rutter ikinci yarıda Brighton'ı yeniden öne geçirdi ve bir şutu üst direkten, bir diğeri yan ağlardan dönünce farkı artırma fırsatını kaçırdı. Ancak oyuna sonradan giren Jeremy Doku, maçın seyrinin değişmesine katkıda bulundu. Rayan Cherki'nin kullandığı serbest vuruşta Vitor Reis topu kendi ağlarına gönderince mücadele penaltılara gitti.

Yedek kaleci Geronimo Rulli ise gecenin kahramanı oldu. City adına Phil Foden, Enzo Fernandez, Doku ve Cherki penaltılarını gole çevirirken Rulli, Yasin Ayari ve Lewis Dunk'ın vuruşlarını kurtararak galibiyeti getirdi.

Maresca, penaltılara hazırlanmadıklarını açıkladı

Turun kaderi penaltı atışlarıyla belirlenmesine rağmen Maresca, takımının hiç penaltı çalışmadığını itiraf etti. City teknik direktörü, baskı altında soğukkanlılıklarını koruyan oyuncularını överken penaltısını gole çeviremeyen Kovacic'i de savundu.

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Maresca, “Dürüst olmak gerekirse, buraya geldiğimden beri hiç penaltı çalışmadık” dedi. “Mateo da dahil olmak üzere beş oyuncumuzdan da çok memnunuz. Hep böyle olur: 90 dakika içinde gol atan oyuncu, ardından penaltıyı kaçırır.”

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İtalyan teknik adam, birinci kaleci Gianluigi Donnarumma'nın yerine başarılı bir performans sergileyen Rulli'nin kritik katkısına da dikkat çekti. Maresca, “Penaltılar dışında da genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum, özellikle oyun kurulumunda. Ayrıca iyi bir kurtarış yaptı” diye ekledi.

Rotasyon, Carabao Kupası'nın son şampiyonuna yaradı

City, kupa maçı için kadroda dokuz değişiklik yaparken Erling Haaland, Ruben Dias ve Josko Gvardiol gibi kilit isimlere kısa bir izin verdi. Maresca, kadro tercihinden ve Doku'nun sonradan oyuna girerek yaptığı önemli katkıdan son derece memnundu.

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Maresca, “Maçı planlama şeklimizden, rotasyondan ve özellikle de oynayanlardan çok, çok, çok memnundum” dedi. Doku'nun etkisine ilişkin ise şöyle devam etti: “Oyunu değiştirdiğinden emin değilim ama kesinlikle etki yarattı. Bu yüzden buradalar: İlk 11'de başladıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya, kulübeden geldiklerinde ise etki yaratmaya çalışmaları için.”

Bu arada Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, kıl payı elenmelerinin ardından takımını savundu. Hurzeler, “Penaltı atışlarında kaybettik” dedi. “Maçı kazanacak kadar fırsat bulduk ama yediğimiz gollerde çok şanssızdık. Bugün şans onların yanındaydı. Yeniden toparlanmalıyız. Cumartesi günü rövanşı almak için harika bir fırsatımız var.”

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Penaltı atışlarına da değinen Hurzeler, “Fırsatları değerlendiremeyen ya da penaltı kaçıran oyuncuları asla suçlamayacağız. Bu bir takım sporu ve birbirimize destek oluyoruz. Çok çabalayan, top rakipteyken de her şeyini veren bir takım gördüm” diye ekledi.

Etihad'da kısa süre sonra yeniden karşılaşacaklar

İki takım bu cumartesi Premier League'de yeniden karşılaşacağı için Brighton'ın cevap verme fırsatını beklemesi gerekmeyecek. Brighton, hücumdaki etkili oyununu üç puana dönüştürmek için Etihad'a dönerken City'nin de ligdeki güçlü formunu sürdürmeye hızla odaklanması gerekiyor.

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Zorlu kupa maçını büyük ölçüde değişmiş bir kadroyla geçen Maresca'nın, hafta sonunda dinlendirdiği yıldızlarını yeniden oynatması bekleniyor. İki teknik direktörün de çarşamba günkü karşılaşmada ortaya çıkan zayıflıklardan yararlanmaya çalışacağı maçta yine yoğun bir taktik mücadele bekleniyor.