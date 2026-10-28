Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, zorlu bir hafta geçiren savunma ikilisi Gianluigi Donnarumma ve Marc Guehi’ye tam destek verdi. İtalyan kaleci ve İngiltere millî takım oyuncusu, yaptıkları çok konuşulan hataların City’nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcının Aston Villa karşısında sona ermesinde rol oynamasının ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

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Villa yenilgisi kusursuz başlangıcı sona erdirdi

City'nin ülke içindeki sezona kusursuz başlangıcı, savunmadaki zaaflarının bedelini ödediği cumartesi günü sert biçimde sona erdi. Bu sezon topu oyuna sokma becerisi ve ayak tekniği konusunda zaten soru işaretleriyle karşılaşan Donnarumma, Villa yenilgisinin ardından eleştirilerin odağına yerleşti.

Guehi de son dönemde zor günler geçiriyor. Stoper, Ipswich Town karşısındaki kötü performansının ardından ağır eleştirilere maruz kaldı. Yenilen golün hazırlık aşamasında hız bakımından yetersiz kaldığı görülen Guehi, daha sonra da penaltıya sebebiyet verdi.

Yoğunlaşan maç takvimi ve son dönemdeki aksaklıklar üzerine Maresca, iki oyuncuya da kısa bir mola verdi. Savunma ikilisi, Erling Haaland, Elliot Anderson ve Josko Gvardiol ile birlikte üç günlük bir tatile çıktı. Beş oyuncu, zorlu maç takvimi öncesinde yurt dışına gidip enerji toplamak için antrenmanlara katılmadı.

Maresca deneyimli yıldızlarının arkasında

Son dönemdeki eleştirilere rağmen Maresca, deneyimli oyuncularını suçlamayı reddetti. City teknik direktörü, bireysel hataların yorucu bir maç takviminin kaçınılmaz sonucu olduğunu belirterek oyuncularının zihinsel dayanıklılığına güvendiğini söyledi.

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Maresca gazetecilere, “Gigio, birlikte çalışmaya başladığımızdan beri iyi iş çıkarıyor. Her oyuncu ya da teknik direktör gibi o da zaman zaman hata yapıyor ama bu sezonun bir parçası. O kadar çok maçta, o kadar çok dakika oynuyorlar ki bazen hata yapmamak imkânsız. Zihinsel olarak oldukça güçlü biri. Hata yaptığında bunun farkında oluyor. Bizim ona söylememize gerek yok. Bazen o kadar açık oluyor ki kendileri de fark ediyor. Bu, oyunun bir parçası” dedi.

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Teknik direktör, savunmanın merkezindeki etkili oyuncusundan da aynı ölçüde övgüyle söz etti: “Marc'tan tamamen memnunum çünkü verdiği tepki harika. Harika bir insan, kaptanlardan biri, bir lider ve dürüst olmak gerekirse Marc'ı seviyorum. Gigio gibi o da hata yaptığında bunun farkına varıyor. Sezon başından bu yana neredeyse bütün dakikalarda oynadı ve durumu tamamen iyi.”

Carabao Cup öncesi dinlenme

Maresca, kadrosunun aşırı yıpranmasını önlemek için oyuncularının yükünü aktif biçimde yönetiyor. Beş kilit oyuncuya izin vererek seyahate çıkmalarını neden onayladığını açıklayan teknik direktör, “Villa maçından sonra enerjilerini toplamaları için beş oyuncuya üç gün izin verdik. Hepsi tatilde. Üç gün izin, enerji toplama fırsatı. Gidin, enerjinizi tamamen toplayıp dönün, sonra yeniden devam ederiz” dedi.

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Donnarumma dinlenirken çarşamba günkü Carabao Cup dördüncü tur maçında kaleyi Geronimo Rulli devralacak. James Trafford'ın ayrılışının ardından bu yaz ikinci kez Manchester'a dönen 34 yaşındaki Arjantinli, daha önce bu turnuvada Norwich karşısında forma giymişti.

Maresca, yedek kalecisi hakkında, “İyi durumda. Buraya gelmeden önce onunla konuştum ve rolünü tam olarak biliyor. Bu önemli. Her geçen gün iyi iş çıkarıyor, çok yardımcı oluyor; Gigio da çok yardımcı oluyor. Oynadığı dakikalarda iyiydi ve yarın yine oynayacak” dedi.

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Brighton ile üst üste iki maç

City, Brighton'ı art arda iki maçta ağırlamaya hazırlanırken sıra dışı bir fikstürle karşı karşıya. Fabian Hurzeler'in başarılı takımı, çarşamba günü Lig Kupası'nda Etihad Stadyumu'na konuk olacak; yalnızca üç gün sonra ise Premier Lig karşılaşması için geri dönecek.

City hafta sonu yaşadığı hayal kırıklığının ardından hemen toparlanmak isterken Maresca, Brighton'a karşı taktik açıdan zorlu iki mücadele bekliyor. “Çok iyi gidiyorlar, bu yüzden iki maç da zor olacak” uyarısında bulunan Maresca, “Çok sayıda fırsat yaratıyor ve çok gol atıyorlar. Savunmada dikkatli olmalı, hücumda da doğru şeyleri yapmalıyız” dedi.