Chelsea ve Arjantin Milli Takımı orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'ye milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından bir mesaj gönderdi.

Enzo Fernandez, "Instagram" hesabından şunları yazdı: "Leo, daha önce milli takımı bırakacağını söylediğinde derin bir üzüntü hissetmiştim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Küçük bir çocuktum ve senin yaşınla benim yaşım arasındaki farkı hesaplayarak bir gün senin yanında oynayıp oynayamayacağımı görmeye çalışıyordum. Kulağa saçma gelebilir ama gerçekten böyle yapıyordum; senin kaç yılın kaldığını ve benim ilk takıma ulaşmama kaç yıl olduğunu düşünüyor, bir kez olsun birlikte Arjantin forması giymeyi hayal ediyordum... Ve neyse ki geri döndün."

Ardından şunları ekledi: "Hayat, o çocuğun hayal edebileceğinden çok daha güzel oldu. Sadece seninle oynamakla kalmadım, kampları, soyunma odasını, sohbetleri, sarılmaları, zor anları ve muhteşem anları da paylaştık ve sonunda birlikte dünya şampiyonu olduk."

Şöyle sürdürdü: "Ama her şeyden önce, geldiğim ilk günden itibaren bana davranış şeklin için sana her zaman minnettar olacağım. İdolümle aynı sahayı paylaşma hayaliyle gelmiştim ama karşımda ilk andan itibaren beni herkesten biri gibi hissettiren birini buldum. Her zaman güzel bir sözün, bir tavsiyen, bir kucaklaman ya da sadece ihtiyacım olduğunda beni sakinleştiren o tavrın vardı. Bunu asla unutmayacağım."





Devamında şöyle konuştu: "Bugün bir sonraki kampı sensiz hayal etmek benim için çok zor. Sahaya çıkıp da 10 numaralı formayı giymiş halde seni karşımda görememek. Seni yıllarca orada görmeye o kadar alıştık ki, bunu başka türlü hayal etmek imkânsız gibi görünüyor."

Sözlerine şunları ekledi: "Ne kadar şanslıydım Leo, ve bir gün doğru zamanda ulaşıp ulaşamayacağını bilmeden yılları sayan o çocuk ne kadar şanslıydı."

Şöyle bitirdi: "Bana davrandığın şekilde davrandığın, bana öğrettiğin her şey ve hikâyenin bir parçasını paylaşmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Seni çok özleyeceğiz kaptan."

Messi, "Instagram" hesabından paylaştığı resmi bir açıklamada şunları yazdı: "Final maçından bu yana geçen bunca zamanın ardından ve uzun bir düşünmenin sonucunda, herkese milli takımı bırakma kararı aldığımı duyurmak istiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Acı verici bir karardı ve hâlâ içimin derinliklerinde acı veriyor, ama zamanın geldiğinin farkındayım. Yemin ederim ki sadece her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de her zaman elimden gelen her şeyi verdim; her zaman bu forma için, sizi mutlu etmek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için mücadele ettim ve sahip olduğum her şeyi ortaya koydum."



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