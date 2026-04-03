Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernández'in önümüzdeki yaz Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu.

Romano, YouTube kanalındaki bir videoda şunları söyledi: "Chelsea, teknik direktörü Liam Rossiner aracılığıyla Enzo'nun önümüzdeki iki maçta kadroda yer almayacağını açıkladı... Bu önemli bir karar çünkü Enzo sadece harika bir oyuncu değil... O, Chelsea için sahada çok önemli ve belirleyici bir isim, ayrıca çok kritik anlarda Blues'un kaptanı. Örneğin, Enzo'nun kişiliğiyle soyunma odasında her zaman önemli bir figür olduğunu biliyoruz."

"Chelsea, son iki ya da üç hafta içinde yaşanan birçok olayın, Enzo'nun Blues'taki geleceği hakkındaki açıklamalarında çizgiyi aşmasına neden olduğunu düşünüyor ve bu da kadro dışı bırakma kararının sebebi" diye ekledi.

"Bu, Enzo ile Chelsea arasındaki ilişkide önemli bir an, çünkü bu sadece teknik direktörün kararı değil. Bu tutumu sergileyen sadece Liam Rossiner değildi, kulüp ve teknik direktör birlikte hareket etti... Sahipler, yöneticiler, yönetim ve teknik ekip, teknik direktörle birlikte. Hepsi bu çözümün en iyisi olduğunu düşündü, çünkü açıklamalardan memnun değillerdi."



Devam etti: "Enzo ve Real Madrid hakkında birçok soru alıyorum arkadaşlar. Şu anda söyleyebileceğimiz tek şey, Real Madrid'in yaz aylarında orta saha oyuncuları aradığını bildiğimiz ve Enzo'nun kesinlikle bu isimler arasında olduğu."

Ve ekledi: "Oyuncunun Madrid'i yaşamak istediği bir şehir olarak tanımlamasının ötesinde, Enzo bir gün İspanya'da oynamak istiyor ve bir gün -bu yaz demiyorum- Real Madrid gibi büyük bir kulübe transfer olmaktan mutlu olacak."

Son olarak şunları söyledi: "Enzo'yu transfer etmek için büyük paralar ödeyen Chelsea'yi bu hikayede unutmayın, bu yüzden sıradan bir teklifi kabul etmeyeceklerdir. Bazen 70 veya 80 milyon euro gibi rakamlar görüyorum, Blues'un oyuncuyu satmak için bu tür teklifleri düşündüğünü sanmıyorum. Bu yüzden çok büyük paralar gerekecek ve bu büyüklükte bir transferi gerçekleştirebilecek kulüplerin ne tür kulüpler olduğunu anlamamız gerekiyor."



