Enzo Fernández, Madrid'deki tartışmaları yatıştırdı... Menajeri ise Chelsea ile olan tartışmayı sonlandırdı

Arjantinli yıldız Enzo Fernández'in menajeri Javier Pastori, Chelsea oyuncusunun geleceği hakkında son zamanlarda ortaya çıkan tartışmaları, ayrılığa zemin hazırladığı şeklinde yorumlanan açıklamalarının ardından sonlandırdı.

Enzo daha önce İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşamayı sevdiğini açıklamıştı. Bu durum, Londra kulübünün yönetimini rahatsız etmiş ve kulüp yönetimi, bazılarının bu açıklamalara doğrudan bir tepki olarak yorumladığı bir adım atarak, oyuncuyu iki maçtan men etme kararı almıştı.

Bu bağlamda, İspanyol "El Chiringuito" programı, oyuncunun gelecek sezon Real Madrid'e transfer olmak istediğine dair imalarla yetinmeyeceğini, aksine önümüzdeki yaz ayrılma talebinde bulunarak Kraliyet Kulübü'ne transferini kolaylaştırmak amacıyla resmi bir adım atabileceğini belirtti.

Fas ve Senegali krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın hedefini kapıyor



Ancak Pastori, tüm bu spekülasyonlara son vermek için devreye girdi ve İspanyol "AS" gazetesine verdiği demeçte, yaşananların oyuncunun gerçek niyetini yansıtmadığını vurguladı. Pastori, "Enzo'nun Chelsea içinde sorun çıkarmak gibi bir niyeti yoktu. O, takımın liderlerinden biri ve bu sezon olağanüstü bir performans sergiledi" dedi.

"Son günlerde bu konuyu tartıştık. Oyuncunun yaptığı açıklamaların amacı herhangi bir kriz yaratmak değildi, ancak medya bunları yanlış yorumladı ve ayrılmasından bahsetmeye başladı, ki bu kesinlikle doğru değil" diye ekledi.

"Chelsea yönetimi ile tam bir mutabakat içindeyiz. Durum tamamen kontrol altına alındı ve başından beri gerçek bir kriz yoktu. Her şeyi netleştirdik ve olanlar geçmişte kaldı" diye devam etti.

Ayrıca şunları da ekledi: "Enzo henüz 25 yaşında ve çok şey öğrendiği bir aşamada. Kulübe, açıklamalarının kötü bir niyet içermediğini, ancak zamanlamada ve konuşma tarzında hata yaptığını açıkladık. Kendisi kulübe, takım arkadaşlarına, teknik ekibe, yönetime ve sistemdeki herkese özür diledi."