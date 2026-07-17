Enzo Fernández’in kardeşi, Real Madrid’e transfer olma hayalini tehlikeye atıyor

Görünüşe göre Enzo Fernández’in ailesi, Chelsea’nin yıldızını son derece utanç verici bir duruma düşürdü; zira kardeşi, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’in İngiltere’yi yenmesinin ardından Real Madrid taraftarlarıyla bir krizin alevlenmesine neden oldu.

Fernández’in adı, özellikle Thomas Tuchel’in taktikleriyle İngiltere’nin öne geçmesinin ardından savunmaya çekilmesini iyi değerlendirerek 2-1 biten maçta Arjantin’in İngiltere karşısında beraberlik golünü attıktan sonra, Jude Bellingham ile birlikte oynamak üzere Santiago Bernabéu’ya transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler çıkmıştı.

Ancak Arjantin’in coşkulu kutlamaları stadyum sınırlarını aştı. Oyuncular ve aileleri coşkuyla kutlama yaparken, Enzo’nunkardeşi Ciba Fernández bir adım daha ileri giderek Instagram’ın “Hikaye” özelliğinde, Enzo’nun kutlama yaptığı ve Bellingham’ın yerde yattığı bir fotoğraf paylaştı ve buna alaycı bir yorum ekledi: “Hoşça kal Bellingham.”

26 bin takipçisi tarafından görülen bu paylaşım, Real Madrid taraftarları arasında büyük bir öfke dalgası yarattı ve taraftarlar sert tepkilerde bulundu.

Bir taraftar şöyle yazdı: "Bellingham, Enzo'dan çok daha iyi, sen de ona 'hoşça kal' diyorsun!", bir diğeri ise şöyle yorumladı: "Gerçekten çok gülünçsün!" dedi. Üçüncü bir yorum ise daha da sert oldu: "Kardeşin, Enzo'nun katılmak istediği kulüpte oynarken hikayelerinde Bellingham'la alay ediyor... Senin Madrid'de oynayacak büyüklüğün ya da zarafetin yok."

Bu tartışma hassas bir zamanda ortaya çıktı; zira Seba, bundan önce kardeşini öven dokunaklı bir mesaj paylaşmıştı: “Gururumu ve mutluluğumu tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Bugünkü profesyonelliğin ve performansın, tarih yazdığını söylemeye hakkını veriyor. Seni seviyorum ve Allah’ın seni daima kutsamasını diliyorum.”

Real Madrid yönetimi ise daha önce herhangi bir görüşme olmadığını yalanlayan resmi bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada şöyle deniyordu: “Enzo Fernández’e yönelik iddia edilen ilgiyle ilgili ortaya çıkan bilgiler ışığında, kulüp onunla sözleşme imzalamak için doğrudan veya dolaylı hiçbir girişimde bulunmadığını ve böyle bir transferi gerçekleştirmeye niyetli olmadığını teyit eder. Tarihi ve yeteneği geniş çapta takdir edilen bu muhteşem oyuncuya ve bizimle mükemmel bir ilişkimiz olan Chelsea kulübüne derin takdirlerimizi sunuyoruz."