Enzo Fernández'in davranışları Chelsea oyuncularını öfkelendiriyor... Ayrılığı yaklaştı mı?

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, Arjantinli takım arkadaşları Enzo Fernández’in Real Madrid’e yaptığı son transfer girişiminin ardından Chelsea oyuncularının tutumu ortaya çıktı.

Fernández, influencer'larla yaptığı bir röportajda, en çok nerede yaşamayı tercih ettiği sorulduğunda, "Madrid'de yaşamayı çok seviyorum... Bana Buenos Aires'i hatırlatıyor" diye cevap verdi.

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli yıldız, Ocak 2023'te Chelsea'ye katılmıştı ve 2032 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"The Telegraph" gazetesine göre, Arjantinli oyuncunun takım arkadaşları son davranışları nedeniyle ona kızgın. Bunun en son örneği, kulüpten ayrılma niyetini açıkça ilan etmesi ve kendini fiilen Real Madrid'e sunması.

Daha önce ESPN'de, takımın Paris Saint-Germain'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından, Enzo da Chelsea'deki geleceğinden şüphe duyduğunu belirterek şöyle demişti: "Bilmiyorum. Hala sekiz maç ve FA Cup var. Dünya Kupası var, ondan sonra göreceğiz."

Buna ek olarak, Enzo'nun bazı takım arkadaşlarıyla ilişkilerinin gergin olduğu da belirtiliyor.

"The Telegraph" gazetesi, Enzo'nun Paris Saint-Germain maçında kaleci Jorgensen ile şiddetli bir sözlü tartışmaya girdiğini ve aynı durumun diğer oyuncularla da tekrarlandığını, maçlar sırasında onları açıkça azarladığını belirtiyor.

Buna rağmen, Chelsea'nin yaşadığı ciddi spor krizi, ki buna Premier Lig tarihindeki rekor kayıpların açıklanması da dahil, kulübü bu yaz Enzo'nun transferini kabul etmeye itebilir.