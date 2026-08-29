Enzo Fernández Chelsea’den ayrılmak istiyor ve kişisel şartlarda anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano’nun haberine göre Enzo Fernandez, Manchester City ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Arjantinli orta saha oyuncusunun, Chelsea’nin bu hafta sonu Brighton & Hove Albion ile karşılaşacağı maçın kadrosunda yer almaması da muhtemel.

Fernandez, Manchester City’ye transfer olmayı çok istiyor. Eski menajeri Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmek istiyor.

Ancak Manchester City, orta saha oyuncusunun transferi konusunda Chelsea ile henüz temasa geçmedi. Romano, bu temasın kısa süre içinde kurulmasını bekliyor.

Ancak dünya şampiyonu ucuza gelmeyecek. Chelsea, 2023 yılında Fernandez için Benfica’ya 120 milyon euronun üzerinde bir bedel ödemişti.

Transfermarkt’a göre Arjantin Milli Takımı’nın 49 kez formasını giyen oyuncunun değeri 100 milyon euro.

Fernandez, son 3,5 yılda Chelsea formasıyla 170 maça çıktı. Bu süreçte 31 gol attı ve 30 kez de The Blues’un bir golünde asist yapan isim oldu.

Manchester City bu yaz orta saha oyuncularına 200 milyon euronun üzerinde harcama yaptı. Ayoubb Bouaddi, LOSC Lille’den 100 milyon euro karşılığında gelirken, Eliott Anderson da Nottingham Forest’tan 100 milyon euronun üzerinde bir bedelle kadroya katıldı.