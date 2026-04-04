Enzo Fernández, cezası hakkında ilk kez konuştu ve Chelsea ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı

Enzo Fernández’in menajeri Javier Pastore, The Athletic’e verdiği röportajda müvekkilinin disiplin cezası hakkında ilk kez konuştu. Chelsea, Fernández’in Real Madrid ile “flört ettiği” iddialarının ardından onu kadro dışı bırakma kararı almıştı.

Fernández, Luzu televizyon kanalına verdiği röportajda, “Eşim bana Avrupa’da yaşamak için bir şehir seçmemi istediğinde, her zaman Madrid’i çok sevdiğimi söylerim. Hayat, her şey… Buenos Aires’e çok benziyor” dedi. Chelsea menajeri Liam Rosenior Cuma günü, Arjantinli oyuncunun önümüzdeki iki maçta kadroda yer almayacağını doğruladı.

Fernández bu açıklamayı büyük bir öfkeyle karşıladı. Pastore, “Enzo durumu anlamadı” dedi. “Ceza tamamen haksız. Chelsea’nin şu anki durumuna bakıldığında çok ağır buluyorum ve bu cezanın hiçbir gerekçesi ya da haklı gerekçesi yok” diye haykırdı.

“Koç ona bunu söylediğinde, o kabul etti, çünkü o nerede olursa olsun her zaman kendini tamamen adayan ve kararları saygıyla karşılayan çok profesyonel bir adamdır. Ancak cezayı anlamıyoruz, çünkü o hiçbir kulüpten bahsetmiyor ve Chelsea'den ayrılmak istediğini de söylemiyor, tam tersine.”

Pastore, olaydan bu yana Chelsea'nin oldukça farklı bir tutum sergilediğini de ortaya koyuyor. “Perşembe günü kulüpten, sözlerim hakkında benimle konuşmak istediklerini belirten bir mesaj aldım. Mesajı gönderdiklerinde cevap verdim, ancak bir daha yanıt vermediler. Görünüşe göre, o zamanlar onun kulübe varır varmaz derhal cezalandırılmasına karar vermişlerdi.”

Şu an için Fernández'in sözleşmesinin uzatılması da gündemde değil gibi görünüyor. “Daha önce gerçekten görüşmüştük, ancak şartlar henüz uygun değildi. Gerçekçi değillerdi, bu yüzden anlaşma gerçekleşemedi. Şimdilik bu konuyu tamamen rafa kaldırmaya karar verdik,” dedi Pastore.

“Maaş, saygı veya işlerin yürütülme şekli gibi kararımızı etkileyen birçok faktör var… Kulübün en iyi şekilde hareket etmediğini gösteren birçok şey var. Benim bakış açımdan hiçbir anlamı olmayan bu iki maçlık ceza, kulübün sadece bir açıklama yapmak ya da bir mesaj vermek istediğini gösteriyor.”