Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, Ukraynalı savunmacısı Illia Zabarnyi'yi savunmaya özen gösterdi ve Fransız kulübü büyüklüğündeki bir takımda oyuncuların eleştirilere maruz kalmasının doğal bir durum olduğunu vurguladı.

Enrique, bugün cumartesi günü, Fransa Ligi maçları kapsamında yarın pazar günü oynanacak Brest karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu ve 2025 yazında 60 milyon euronun üzerinde bir bedelle takıma transfer olduktan sonra Paris Saint-Germain'de ikinci sezonunu geçiren Zabarnyi'ye yöneltilen eleştirilerle ilgili bir soruyla karşılaştı.

Zabarnyi, geçtiğimiz çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında oynanan ve Paris Saint-Germain'in 6-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta bu sezon ikinci kez ilk 11'de yer aldı.

RMC ağının aktardığına göre Enrique şunları söyledi: "Eleştiriler mi? Bu doğal bir şey. Hatırlarsanız, bu normaldir. Paris Saint-Germain gibi bir kulüpte olduğunuzda, her zaman eleştiriler olacaktır."

Şunları ekledi: "6-1 kazansanız bile, oyunculara yönelik eleştiriler bulacaksınız. Bu gürültünün olması çok olumlu, çünkü büyük bir kulüpte olduğumuz anlamına geliyor."

Enrique geçmişten örnekler verdi

İspanyol teknik adam Zabarnyi'yi savunmakla yetinmedi, aynı zamanda geçmiş dönemlerde eleştirilere maruz kalan ve daha sonra takımla büyük başarılar elde eden bir dizi Paris Saint-Germain oyuncusunu da örnek gösterdi.

Şu ifadeleri kullandı: "Barcola'nın, Dembélé'nin, Doué'nin ve elbette Luis Enrique'nin maruz kaldığı eleştirileri hatırlıyorum." Bu sözlerle kendisine de gönderme yaptı.

Şöyle devam etti: "Bu doğal bir durum. Bence işler basitçe böyle yürüyor. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğumuz gerçeğinin kıymetini bilmeliyiz. Kadromdan çok memnunum."

Zabarnyi, takımla geçirdiği ilk sezonda Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkmıştı, ancak Marquinhos ve Willian Pacho ile rekabet ortamında savunmanın göbeğinde kalıcı bir ilk 11 yeri kapmayı başaramadı.

Paris için zorlu bir başlangıç

Enrique'nin açıklamaları, Paris Saint-Germain'in Fransa Ligi'nde ilk 3 haftada yalnızca 2 puan toplayarak tökezleyen bir başlangıç yaptığı bir dönemde geldi.

Takım, Zabarnyi'nin ilk 11'de başladığı Süper Kupa maçında Lens'e mağlup oldu; ardından Ukraynalı savunmacı, Paris'in 1-2 kaybettiği Monaco maçında ve 2-2 berabere biten Lille ile Rennes maçlarında yedek kulübesinde kaldı.

Zabarnyi, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen, bu sezon Fransa Ligi'nde henüz hiçbir maçta forma giymedi.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

