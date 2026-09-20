Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin beşinci haftasında konuk olduğu Olimpik Marsilya'yı 2-1 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın büyük bölümünde bir saatten fazla süre direndikten sonra Parisli takım maçı kopardı.

Marsilya, üst üste 3 mağlubiyetin ardından girdiği maçta güçlü bir ilk yarı ortaya koydu ve kalesi önünde etkisiz kalan Paris'in tehlikesini sınırlamayı başardı.

De Lange, Nuno Mendes'in şutuna karşılık verirken, Ousmane Dembélé'nin denemesi az farkla üst direğin üzerinden auta gitti.

Marsilya, 38. dakikada öne geçmek için değerli bir fırsatı harcadı; Neal Maupay penaltıyı değerlendiremedi. Öte yandan Amine Gouiri, ceza sahası içinde Désiré Doué ile girdiği temasın ardından penaltı beklentisine girse de hakem François Letexier faul kararı vermedi.

İkinci yarıda Marsilya fırsatları harcamaya devam etti. Ardından Paris ataklarının birini değerlendirerek 66. dakikada skoru açtı; oyuna girmesinden yalnızca 7 dakika sonra Ferran Torres, Désiré Doué'nin ortasını kafayla ağlara gönderdi.

Marsilya pes etmedi ve Ángel Gómez, 72. dakikada Pacho'yu geçtikten sonra beraberliği yakalamayı başardı. Ancak sevinci uzun sürmedi; yalnızca iki dakika sonra Marquinhos, Nuno Mendes'in ortasını değerlendirerek Paris Saint-Germain'i yeniden öne geçirdi.

Timothy Weah'ın Nuno Mendes'e yaptığı kasıtlı faulün ardından ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla Marsilya'nın işi daha da zorlaştı.

10 kişi kalmasına rağmen Marsilya son dakikalarda geri dönmeye çalıştı, ancak skoru eşitlemeyi başaramadı. Böylece Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, Marsilya maçın uzun bölümlerinde ortaya koyduğu güçlü performansa rağmen üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.