Paris Saint-Germain'in teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, Prens Parkı Stadı'nda iki takımı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya getirecek beklenen maç öncesinde eski takımı Barcelona'yı övdü. Katalan ekibinin net bir kimliğe ve hem bireysel hem de takım düzeyinde büyük bir kaliteye sahip olduğunu vurgulayan Enrique, aynı zamanda takımının galibiyet arzusunun altını çizdi.

Bu karşılaşma, daha önce Barcelona'yı çalıştırmış olan ve Paris Saint-Germain ile bu ekibi dördüncü kez karşısına alacak Enrique için özel bir anlam taşıyor.

Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında Katalan kulübüne üstünlük sağlamıştı. Barcelona ise geçen sezon lig aşamasında Camp Nou'da oynanan karşılaşmada galibiyeti elde etmişti.

İspanyol teknik adam, maçı turnuvanın erken bir finali olarak değerlendirmeyi reddederek, bu turnuvada şampiyonluğa ulaşabilecek pek çok takımın bulunduğunu belirtti.

Enrique şunları söyledi: "Hayır, çünkü bu, bize bu tür maçları oynama imkânı veren bir turnuva. Şampiyonluğa aday takımlardan biriyiz, ancak bu turnuvayı kazanabilecek başka takımlar da var."

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Maçın zorluğu

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, Barcelona'nın oyun tarzına hayranlığından söz ederek, iki takımın saha içindeki kimlik ve karakterle ilgili bazı yönlerde birbirine benzediğini vurguladı.

Şunları ifade etti: "İster teknik direktör ister taraftar olarak olsun, Barcelona'yı izlemeyi seviyorum. Bu kimliği görmek harika ve bence birbirimize benziyoruz, ancak maçın zor olacağını bilmemiz gerekiyor; çünkü hem bireysel hem de takım düzeyinde güçlü oyunculara sahipler."

Oyuncularından beklentileri konusunda şunları ekledi: "Onlardan bundan daha fazlasını beklemiyorum; çünkü tüm sorunların üstesinden tek bir takım olarak gelmemiz gerekiyor."

Enrique ayrıca oyuncularının ortaya koyduğu performanstan gurur duyduğunu dile getirerek, oyunun tadını çıkarmalarına ve takımın kimliğine ve karakterine bağlı kalmalarına dikkat çekti. Bunların, Paris ekibi içinde yürüttüğü çalışmayı yansıttığını belirtti.

Lamine Yamal durdurulabilir mi?

Nuno Mendes'in Paris Saint-Germain'de forma giyememe ihtimalinin konuşulduğu bir ortamda, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın tehlikesiyle nasıl başa çıkılacağı sorusuna karşılık Enrique, olağanüstü yeteneklere sahip oyuncuların tehlikesini sınırlamanın yalnızca bireysel markaja bağlı olmadığını, bunun tüm takımdan kolektif bir çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Lamine'ye karşı savunma yapmanın en iyi yolu, topa sahip olmak ve topa ulaşmalarını engellemektir. Bu kalitede oyunculara sahip bir takımla karşılaştığınızda, onların üstesinden tüm takım olarak gelmeniz gerekir."

Barcelona'nın zayıf yönlerine ilişkin olarak ise İspanyol teknik adam, mükemmel bir takım olmadığını belirterek, kendisini bekleyen zorlu meydan okumaya rağmen Paris Saint-Germain'in rakibiyle mücadele edebilme gücüne olan güvenini vurguladı.

Flick'e övgü

Enrique, Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick'in ortaya koyduğu çalışmayı övdü ve bunun Katalan kulübünün cüretkârlık ve galibiyet elde etmeye yönelik sürekli arayış üzerine kurulu felsefesiyle örtüştüğünü değerlendirdi.

Şunları söyledi: "Cüretkârlık ve kazanmaya yönelik sürekli arayış üzerine kurulu olan Barcelona ruhuna tam anlamıyla uyuyor. İşini harika bir şekilde yapıyor ve sonuçlar kendini anlatıyor."

Ayrıca Lamine Yamal ile Arjantinli efsane Lionel Messi arasındaki karşılaştırmalara da değinerek, genç oyuncuyu, kendi deyimiyle futbol tarihinin en iyi oyuncusuyla doğrudan karşılaştırmayı reddetti.

Şöyle dedi: "Bence Lamine, Lamine olmak istiyor ve son derece iyi performanslar sergiliyor. Tarihin en iyi oyuncusuyla karşılaştırılmasına gelince, bu karşılaştırmayı kimse kazanamaz. Gelecekte ne olacağını göreceğiz, ancak bu tür karşılaştırmalar yapmamak daha iyi."

Barcelona'ya bağlıyım ama Paris'in kazanmasını istiyorum

Teknik direktör, hem oyuncu olarak forma giydiği hem de 6 yıl boyunca çalıştırdığı Barcelona'ya dair anılarını yâd etti ve Katalan kulübüyle olan ilişkisinin sportif rekabetin sınırlarını aştığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Kulübün bir üyesiyim, 6 yıl boyunca oyuncu ve teknik direktör oldum ve Katalonya'ya sıkı bir bağım var, ailem Katalan. Eskiden Barcelona'yla karşılaşmakta zorlanıyordum, ama buna alışmaya başladım."

Şöyle ekledi: "Barcelona'yı her zaman izlerim; çünkü benim sevdiğim net değerlere sahip bir kulüp. Sert oyuna başvurmaz, oyuncuları sportmenliğe sahiptir, ancak şu an Paris Saint-Germain taraftarıyım ve yarın kazanmak istiyorum. Burası, kendimi önemli hissettiğim kulüp ve Barcelona'yla karşılaşmak her zaman özel bir şey olmaya devam ediyor."

Paris'teki güvenlik gerilimleri

Öte yandan Enrique, Fransa'nın hafta sonu boyunca yaşadığı olaylara ve maç etrafında ortaya atılan güvenlik endişelerine girmeyi reddederek, bu konularda yorum yapacak uygun kişi olmadığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Hayır, bu konuda konuşacak uygun kişi değilim. Ben futbol hakkında konuşmak için buradayım, gerçi hiç kimse şiddeti sevmez."

Maçın normal bir atmosferde oynanma ihtimaline ilişkin ise şunları ekledi: "Bir görüşüm var ve bu çok net, ancak onu dile getirecek uygun kişi ben değilim. Maç sırasında güvenlik konusunda endişeli değilim ve maçın normal koşullarda oynanmasını umuyorum."

Enrique, sözlerini noktalarken, kendi takımının, Barcelona'nın ve Bayern Münih'in şu anki en iyiler olduğunu değerlendiren Paris Saint-Germain oyuncusu Vitinha'nın açıklamalarına değinerek, rekabet çemberi içinde yer almayı hak eden başka kulüplerin de bulunduğunu vurguladı.

İspanyol teknik adam şöyle konuştu: "Eğer Vitinha böyle söylüyorsa, haklı olmalı, ancak Manchester City, Arsenal ve Real Madrid gibi başka takımlar da var. Gerçekten en iyinin kim olduğunu nisanda göreceğiz."