Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının bu sezonki ana hedefinin üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumak olduğunu vurgulayarak, lig aşaması sıralamasında zirvede yer almanın ve ilk dört hafta içinde 20 gol kaydetmenin şu an için büyük bir önem taşımadığına işaret etti.

İspanyol teknik adamın açıklamaları, Paris Saint-Germain'in konuk olduğu Villarreal karşısında 6-0'lık geniş çaplı galibiyetinin ardından geldi. Söz konusu karşılaşma, Avrupa kupasının lig aşaması dördüncü hafta mücadeleleri kapsamında Villarreal'in "La Cerámica" stadında oynandı.

Luis Enrique, takımının sıralamada lider olmasına ve dikkat çeken bir gol ortalaması yakalamasına ilişkin şunları söyledi: "Bunun bir önemi yok. Madrid'deki finalde yalnızca bir şampiyon olacak ve bizim hedefimiz kupayı orada kazanmak. Geçmiş sezonlarda, lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlamadan Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk."

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü hücum felsefesinden de bahsederek, takımının maçlar sırasında zorlu koşullarla karşılaştığında dahi savunmaya çekilmediğini belirtti ve şöyle konuştu: "Futbolda, beş dakikada üç gol kaydeden takımlar gördüm. Savunmaya çalışmanın bir faydası yok; aksine hücuma odaklanmak gerekir. Eğer biz de bu kadar kısa bir sürede bu sayıda gol yeseydik, Villarreal'in karşılaştığı zorlukların aynısıyla karşılaşırdık."

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın resmi sitesinin aktardığına göre şunları ekledi, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın resmi sitesi: "İzlemeye çalıştığımız yaklaşım bu ve takımın gösterdiği bir şey varsa, o da sakatlıklar ya da oynadığımız stat ne olursa olsun istikrarını koruyabilme ve galibiyetler elde edebilme kabiliyetidir."

Luis Enrique, Villarreal karşılaşmasında oyuncularının performansını övdü ve rakip kalesinin yakınında topu geri kazanmanın takımına büyük üstünlüğünü dayatmada yardımcı olduğunu belirterek şöyle açıkladı: "Büyük bir üstünlük sağladık, çünkü topu onların kalesinin yakınında geri kazanacak kadar şanslıydık."

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü sözlerini, ağır yenilgiye rağmen Villarreal'i överek ve İspanyol takıma duyduğu takdiri vurgulayarak tamamladı: "Villarreal gerçekten sevdiğim bir takım. Zor bir durum ve onlar adına üzülüyorum."