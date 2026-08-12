Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery, takımı bugün çarşamba akşamı Avusturya'nın Salzburg şehrinde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldiğinde, UEFA Süper Kupa kapısından birçok başarıya imza atmak için altın bir fırsata sahip.

Emery geçen sezon tarih yazmaya devam etti; Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sayısını 5'e çıkararak bu turnuvada en fazla kupa kazanan teknik direktör olarak sahip olduğu rekoru daha da güçlendirdi.

Süper Kupa kâbusu

Ancak İspanyol teknik adamın UEFA Süper Kupa'daki karnesi tamamen farklı; zira finale 3 kez çıkmasına rağmen daha önce hiç kupayı kazanamadı.

İlk denemesi Sevilla'nın teknik direktörüyken geldi; 2014 yılında Real Madrid'e 2-0 kaybetti, ardından bir sonraki yıl uzatmaların ardından Barcelona'ya 5-4 yenildi.

Üçüncü denemesi ise 2021 yılında, Villarreal'in teknik ekibinin başındayken geldi; ancak yine şampiyonluğa ulaşamadı.

İşin ilginç yanı, Emery'nin 2016 yılında Sevilla'yı üst üste üçüncü kez Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulüpten ayrılıp, bugün Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'in teknik direktörlüğünü üstlenmesidir.

Altıncı kez şampiyon olur mu?

Emery, UEFA'ya bağlı kulüpler arası turnuvalarda 5 kupaya sahip ve bunların hepsi Avrupa Ligi'nde geldi; bu da "Squawka" istatistiklerine göre, Süper Kupa'yı kazanması halinde onu efsane teknik direktörleri geride bırakmaya aday kılıyor.

İspanyol teknik adam, sahip olduğu beş kupayla Avrupa futbol tarihinin önemli teknik direktörlerinden Bob Paisley, Zinedine Zidane, Nereo Rocco, Jose Mourinho ve Louis van Gaal ile eşit durumda.

Altıncı kupayı kazanması halinde bu grubu geride bırakarak İtalyan efsane teknik direktör Arrigo Sacchi ile eşitlenecek.

O durumda, Avrupa kulüpler arası turnuvalarında en başarılı teknik direktörler listesinde onun önünde yalnızca 11 kupayla Carlo Ancelotti ile her biri 7 kupaya sahip olan Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson ve Giovanni Trapattoni kalacak.

Enrique efsanelere yetişmek için

Öte yandan Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, 2015 yılında Barcelona'yı şampiyonluğa taşıdıktan sonra 2025 yılında da Paris Saint-Germain'i şampiyonluğa götürerek UEFA Süper Kupa'da hâlihazırda iki kupaya sahip.

İspanyol teknik adam ayrıca daha önce 1997 yılında bu turnuvayı oyuncu olarak da kazanmıştı.

Paris Saint-Germain'i yeniden şampiyonluğa taşımayı başarması halinde Luis Enrique, UEFA Süper Kupa'yı 3 veya daha fazla kez kazanan tarihteki üçüncü teknik direktör olacak ve 5 kupayla rekorun sahibi İtalyan Carlo Ancelotti ile bu kupayı 4 kez kazanan Pep Guardiola'ya katılacak.

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