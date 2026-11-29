Paris Saint-Germain'in hücum hattını vuran sakatlıklar, Luis Enrique'yi eksikleri telafi edip takımın hücumdaki etkinliğini koruyabilecek isimleri seçme konusunda zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Özellikle Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue gibi etkili isimlerin yokluğu, işleri daha da zorlaştırdı.

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Bu durum, İspanyol teknik adamı çözümü kendi kadrosunun içinde aramaya zorladı. Üstelik mevcut seçenekler yeterli güvenceyi vermiyordu. Ancak genç yeteneklerden biri dikkat çekici bir performansla öne çıkarak Enrique'ye hesaplarını yeniden yapma fırsatı sundu.

Lorient maçında Enrique, farklı bir hücum kurgusunu denemek amacıyla Senny Mayulu'yu santrforda oynatırken Ousmane Dembele'yi sağ kanatta görevlendirdi. Sonuç umut vericiydi. İki oyuncu da 2-0'lık galibiyetin gollerini attı ve İspanyol teknik adam, Mayulu'nun alışılmış rollerinden farklı olmasına rağmen gerçek santrfor pozisyonunda görev yapabileceğine dair olumlu sinyaller aldı.

Fransız gazetesi L'Equipe, Mayulu'nun performansına dikkat çekerek genç oyuncunun son haftalarda 9 numara pozisyonunda Ferran Torres'ten daha ikna edici bir görüntü sergilediğini yazdı. Genç oyuncunun etkisi yalnızca ceza sahası içindeki varlığıyla sınırlı kalmadı, sık sık geriye gelmesi ve sürekli yer değiştirmesiyle de kendini gösterdi. Bu da oyunun akıcılığını artırırken hücum bölgesinde takım arkadaşlarına alan açtı.

Foot Mercato ise İspanyol gazetesi Sport'un yorumuna yer verdi. Daha da ileri giden gazete, son dönemde gösterdiği gelişimle Mayulu'nun, Enrique'ye kendisine güvenme kararının doğruluğunu giderek daha fazla kanıtladığını öne sürdü.

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Gazeteye göre 20 yaşındaki oyuncu, üst üste yedi maçta gol attı ya da asist yaptı. Bu seri, tek bir maçlık geçici bir parlamanın değil, hücumdaki etkisinin sürekliliğinin göstergesi.

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Lorient karşısında skoru açan isim Mayulu oldu. Dro Fernandez'in pasını değerlendiren genç oyuncu, harika bir falsolu vuruşla topu ağlara gönderdi ve olumlu hareketlerini skora doğrudan katkıya dönüştürdü. Bu gol, fırsatları değerlendirme becerisini kanıtlarken zaman zaman ceza sahasından uzaklaşıp oyun kurulumuna katılmak için geriye gelerek hücum organizasyonlarını kolaylaştırdığı rolünü de ortaya koydu.

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Bir sonraki adım ise Mayulu'nun daha zorlu rakipler karşısında da bu seviyesini koruyup koruyamayacağına bağlı. Zira santrfor pozisyonuna geçmesi, ona yerleşim, fırsatları değerlendirme ve savunma oyuncularıyla mücadele konularında farklı sorumluluklar yüklüyor.

Son dönemde çıkan birçok habere göre PSG, özellikle Doue'nin sakatlığının ardından takımı güçlendirmek için kanat pozisyonundaki birkaç öne çıkan oyuncuyu gündemine aldı. Bu isimler arasında Real Betis'in Faslı yıldızı Abde Ezzalzouli, Leipzig'in kanat oyuncusu Antonio Nusa, Chelsea forması giyen Estevao Willian ve Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams bulunuyor. Ancak bu oyuncuların her birinin maliyeti, hücumdaki sorunu çözmek için acil bir transfer yapma hesapları açısından PSG'nin önündeki en büyük engel olacak. Bu da Mayulu'nun şu anda düşük maliyetli bir çözüm olarak sunduklarının değerini artırıyor. Yine de genç oyuncunun önümüzdeki maçlarda aynı seviyeyi sürdürüp sürdüremeyeceği henüz bilinmiyor.

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