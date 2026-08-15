Enrique: Torres her mevkide oynayabilir, bu konuyu eşime soracağım

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, İspanyol forvet Ferran Torres'in takım kadrosuna katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, transferin Paris ekibi için hücum seçeneklerini güçlendirme adına önemli bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.

Paris Saint-Germain, bu sabah cumartesi günü, ülkesinin milli takımıyla 65 maça çıkan İspanyol milli oyuncu Torres'i Barcelona'dan resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Bu transfer, kulübün geçtiğimiz temmuz ayında Milan'a giden Gonzalo Ramos'un ayrılığını telafi etmeye yönelik hamleleri kapsamında gerçekleşti.

Torres, transferin resmen tamamlanıp oyuncunun yaklaşık 50 milyon euro karşılığında Fransız ekibine katılmasından önce, bir süredir Paris Saint-Germain yönetiminin ilgisini çeken isimlerden biriydi.

Enrique: Torres takımın kalitesini yükseltiyor

Paris Saint-Germain'in Fransa Şampiyonlar Kupası'nda Lens ile yapacağı karşılaşmanın arifesinde düzenlediği basın toplantısında Enrique, Torres'in gelişiyle ilgili bir soru aldı ve kulübün bu fırsatı değerlendirmekte tereddüt etmediğini vurguladı.

İspanyol teknik adam, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Gelişinden mutluyum. Artık daha iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum, çünkü kadromuzu güçlendirmek için her zaman mevcut fırsatları arıyoruz."

Şöyle devam etti: "O, bir milli oyuncu ve onu çok iyi tanıyoruz. Ayrıca tüm mevkilerde oynayabildiği için mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Zihniyeti sayesinde, bu tür oyunculara sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

Enrique sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan ve Luis Campos ile transfer piyasasında çalışmaya devam ediyoruz ve takımı geliştirmenin yollarını arıyoruz."

Torres, cumartesi sabahı yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanını yapmıştı, ancak büyük olasılıkla pazar günü Şampiyonlar Kupası'nda Lens ile yapılacak karşılaşmada Paris Saint-Germain'in kadrosunda yer almayacak.

Enrique gazetecilere kadro konusunda şaka yaptı

Basın toplantısının bir başka bölümünde ise Enrique, Paris Saint-Germain'in Avrupa Süper Kupası'nı Aston Villa karşısında 2-1'lik skorla kazanmasının ardından birkaç gün içinde yeni bir kupa daha kazanma arzusu içindeyken, Lens karşısında sahaya süreceği kadroyu açıklamayı reddetti.

İspanyol teknik adama kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorulduğunda, şaka yollu şu yanıtı verdi: "Yarın değişiklik yapacak mıyım? Rakibe birtakım ipuçları vermemi mi istiyorsunuz? Bilmiyorum, kimin oynayacağını öğrenmek için eşimle konuşmam gerek."