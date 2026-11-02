Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, iki takım arasındaki merakla beklenen karşılaşma öncesinde, Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar almayı hak ettiğini vurgulayarak İspanyol ekibinin Liverpool ve Borussia Dortmund karşısında ortaya koyduğu seviyeyi övdü.

Paris Saint-Germain, bu karşılaşmaya dikkat çekici bir sonuçlar serisiyle çıkıyor; ancak Luis Enrique oyuncularının hırslı olmaları ve aynı tempoda çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Villarreal karşısında zorlu olmasını beklediği bir maçta hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirten Enrique, İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki önceki maçlarında daha iyi sonuçları hak edecek bir oyun sergilediğini düşünüyor.

Son maçlarda yaptığı değişikliklere ilişkin ise Enrique maçın basın toplantısında şöyle konuştu: "Her turnuva, oyuncuları farklı durumlarda görmek için bir fırsattır ve oyuncuları daha iyi tanımamız önemlidir. Bu kaliteye sahip genç oyunculara fırsat vermeye her zaman açığız."

Paris Saint-Germain'deki sezonları boyunca kendisini en çok gururlandıran şeye dair ise şunları söyledi: "Bence en büyük olumlu şey, her geçen gün daha hırslı hâle gelmemiz. Bu da kulüp içindeki herkesin hırsının sürekli arttığı anlamına geliyor. Benim için en önemli ve en olumlu şey bu. Kulüp farklı ve bu bana büyük bir rahatlık hissi veriyor."

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Manchester City ve Barcelona karşısındaki galibiyetlerin ardından, önümüzdeki karşılaşmanın ne kadar farklı bir doğaya sahip olduğu konusunda ise şöyle konuştu: "Son dönemde elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak bunun yarın kazanmanıza yardımcı olacağını düşünüyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Yarın Villarreal gibi iyi bir takım karşısında hırsımızı göstermemiz, çok çalışma ve çok koşma yeteneğine sahip olmamız gerekiyor. Yolculuklarının başında son derece güçlü takımlar karşısında zorlu bir fikstür geçirdiler. İyi bir takımlar ve özel bir teknik direktörleri var. Yarın ilk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor; önceki sonuçların olacaklara hiçbir etkisi olmayacak."

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Takımı puan durumunun zirvesinde yer almasına rağmen, son sakatlıklar nedeniyle ekstra önlemler alıp almayacağına dair ise Enrique şu yanıtı verdi: "Hayır, bu maça farklı bir şekilde yaklaşıyoruz. Masada önemli puanlar var. Odağımız, turnuvanın ne olduğu veya sahaya çıkan oyuncuların kim olduğu fark etmeksizin, maç boyunca iyi bir performans ortaya koymak üzerine. Futbolun özünü hissedebileceğiniz bir sahada ve işimizi zorlaştıracak iyi bir takım karşısında seviyemizi göstermek istiyoruz; defansif baskılarını ve arka hat organizasyonlarını aşmak zor olacak. Bu, sevdiğim türden bir karşılaşma."

Üst üste 10 galibiyet elde etmeye dair ise Paris'in teknik direktörü şunları söyledi: "Daha iyi sonuçlara yol açan değişiklikler yaptığınızı duymak güzel ve umarım değerlendirme olumlu olur. Bir maç kaybettiğinizde kötü bir teknik direktör olmadığınızı, aynı şekilde üst üste 10 galibiyet aldığınızda da bir dâhi olmadığınızı anlamanız gerekir. Çalışmanın doğru yolu bu değil. Biz yalnızca önümüzde bekleyene odaklanıyoruz ve bugün iyi bir antrenman seansı geçirdiğimizi düşünüyoruz. Şu anki durumumuz gibi iyi bir konumda olduğunuzda ve sağlamlığa sahip olduğunuzda, bu beni destekleyen büyük bir kulübün yanı sıra özel oyuncular ve harika bir takım ruhunun varlığından kaynaklanıyor. Son derece mutluyum."

Zabarnyi'nin seviyesine dair ise şunları belirtti: "Oyuncuların çoğunun iyi seviyeler ortaya koyduğunu görüyoruz ve bu bir teknik direktör için olumlu bir durum. Genç bir oyuncu, ancak büyük bir tecrübeye sahip. Fiziksel kapasitesine ve becerilerine güveniyor; ayrıca oyun kuruluşuna katılmayı ve takım arkadaşlarıyla iş birliği yapmayı iyi bilen bir savunmacı. Yeni bir kulübe katıldığınızda ilk yıl zordur, ama o gelişiyor ve takım için daha önemli bir oyuncu hâline gelecek."

Villarreal karşısında ne tür bir takımla karşılaşmayı beklediğine ilişkin ise Enrique şöyle konuştu: "Fikstür son derece zordu ve belki başka teknik direktörler Napoli ve Liverpool ile karşılaştıklarını, şimdi de Paris Saint-Germain ile karşılaşacaklarını düşünürlerdi. Ama Inigo iyimser bir teknik direktör ve şikâyet eden türden biri değil. İyi futbol oynamayı seven, bu tarz aracılığıyla takımlarına çözümler arayan ve oyuncularından da bunu uygulamalarını isteyen genç teknik direktörleri görmekten hoşlanıyorum."

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Şöyle devam etti: "Inigo'nun burada iyi yıllar geçireceğini düşünüyorum. Geçen sezon takımını bir Avrupa finaline taşıdı ve Villarreal'in onunla anlaşma kararının isabetli olduğunu görüyorum. Liverpool karşısında iyi oynadılar ve elde ettiklerinden fazlasını hak ettiler, ama bu tür şeyler futbolda olur. Ayrıca Napoli'yi yendiler ve Borussia Dortmund karşısında rekabetçi bir maç ortaya koydular. O, bahane aramıyor; aksine iyi futbol oynamak ve topa sahip olmak istiyor, bu da bizi en iyi seviyemizi ortaya koymaya zorlayacak."

Villarreal'in Espanyol karşısındaki mağlubiyetine dair ise şu yorumu yaptı: "Yeni fikirler getiren genç bir teknik direktöre bel bağladığınızda, takımın bu aşamada bazı mağlubiyetler yaşaması doğaldır. Bunlar, öğrenilmesi ve ardından rotayı düzeltmek için çalışılması gereken derslerdir. Villarreal'i analiz ettiğimde, yeni bir projenin başında olan bir takım görüyorum, ama pek çok olumlu şey fark ediyorum. Umarım yarın en iyi hâllerinde olmazlar, çünkü biz kazanmak istiyoruz. Yolculuklarına dört güçlü rakiple karşılaşarak başladılar, ama önümüzdeki dört maç daha düşük seviyeli takımlara karşı olacak."

Luis Enrique, Inigo Perez'e bir mesaj gönderdi ve şunları söyledi: "Futbolu sonuçların yönettiğini biliyoruz. Inigo, her kamuoyu önünde konuştuğunda kişiliğini ortaya koydu; ayrıca takımını örnek olarak yönetiyor. Büyük bir teknik direktör olmak için gereken tüm unsurlara sahip. Hayatta en önemli şey, ilkelerine sadık kalmak ve bir mağlubiyet yüzünden kimliğini kaybetmemektir."

Şöyle tamamladı: "Başarı elde ettim, mağlubiyetler yaşadım ve zorlu dönemlerden geçtim. Şimdi herkes benim istisnai bir insan ya da özel teknik direktör olduğumu düşünüyor, ama elde ettiğiniz şeyi kariyeriniz boyunca kendiniz inşa edersiniz. O da inişli çıkışlı dönemler yaşayacak; çünkü yolculuk uzundur ve iyi anların yanı sıra zorlu anlar da barındırır. Inigo'yu büyük bir teknik direktörlük kariyerinin beklediğine ikna olmuş durumdayım."