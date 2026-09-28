Real Madrid başkanlığına daha önce aday olan ve son seçimlerde Florentino Perez'in rakibi olan Enrique Riquelme, seçim yarışını kaybetmesinin ardından sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Riquelme, gelecekte geri dönme ihtimalini açık bırakırken, aynı zamanda kulüp içinde yeniden harekete geçmesine yol açabilecek konuya ilişkin net bir mesaj verdi.

Real Madrid'in son seçimlerinde oyların %35'ini alan Riquelme, Marca gazetesinin aktardığı bir röportajda seçim tecrübesi ve geleceği hakkında konuştu. Sonucu kabul ettiğini ve kulüp üyelerinin tercihine saygı duyduğunu belirten Riquelme, kendisi için hâlâ bir "kırmızı çizgi" oluşturan tek bir konu bulunduğunu vurguladı.

Riquelme, Real Madrid başkanlığına yeniden aday olma ihtimaliyle ilgili şunları söyledi: "Ortaya çıkan sonuçlara saygı duyuyorum ve tek istediğim, hoşuma gitmeyen şeyler olsa bile Real Madrid camiasında birlik olması. Yeniden aday olup olmayacağımı zaman gösterecek."

Şöyle devam etti: "Kurumsal duruma dair endişe açısından baktığımda olanları görüp hoşuma gitmediğinde aday oldum."

Bu açıklamalar, özellikle Riquelme'nin seçim sahnesinden çekildiğini duyurmayıp geri dönme ihtimalini açık bırakması nedeniyle önemli bir anlam taşıyor; üstelik Florentino Perez kulübü yönetmeye devam ediyor.

Ancak Riquelme'den gelen en net mesaj, kulübün geleceğinden ve tüzüğünün değiştirilme ihtimalinden söz ederken geldi. Bu konu, Perez'e karşı yürüttüğü seçim kampanyasının en öne çıkan başlıklarından biriydi.

Eski aday şunları söyledi: "Kulübün satılması benim için hâlâ bir kırmızı çizgi. Kulübün satılma ihtimalini önlemek için tüzükte olası herhangi bir değişikliğe çok dikkat edeceğim. Bunun gerçekleştiğini görürsem harekete geçerim, ancak şunu söylemem gerekir ki şu an için bunun gerçekleştiğini görmüyorum."

Böylece Riquelme, seçimler sırasında benimsediği tutumunu koruyarak Real Madrid'in mülkiyetinin geleceği meselesini Perez'le arasındaki en belirgin anlaşmazlık noktalarından biri hâline getirdi. Ancak bu kez seçim yarışının dışından konuştu ve şu an kulübün satış sürecinin gerçekleştiğini görmediğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Riquelme, gelecekte Real Madrid başkanlığı yarışına yeniden katılma ihtimalini dışlamadı ve yalnızca şunları söylemekle yetindi: "Birkaç yıl sonra neler olacağını göreceğiz."

Bu yeni açıklamaları, Perez'in kazandığı seçimlerden birkaç ay sonra geldi. Riquelme'nin, kulübün satılmasına kapı aralayabilecek herhangi bir değişikliğe karşı tutumunu hâlâ koruduğu görülüyor; aynı zamanda takımı desteklediğini ve seçim sonucuna saygı duyduğunu da vurguluyor.

Riquelme herhangi bir yeni seçim adımı açıklamamış olsa da, "kulübün satılması"nın bir kırmızı çizgi oluşturduğunu vurgulaması ve bu ihtimalin gerçekçi hâle geldiğini görürse harekete geçeceğini bildirmesi, adını Real Madrid içindeki siyasi sahneye geri getiriyor ve gelecekte Perez'le yeni bir karşı karşıya gelişe kapı aralıyor.