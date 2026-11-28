Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'ndeki güçlü performansını sürdürdü. Başkent ekibi, 12. hafta mücadelesinde cumartesi akşamı Parc des Princes'te konuk ettiği Lorient'ı 2-0 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı.

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Parisli devin gollerini 32. ve 67. dakikalarda Senny Mayulu ile Ousmane Dembélé kaydetti.

Paris, puanını 29'a yükselterek zirvedeki yerini korudu ve en yakın takipçisi Paris FC ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Lorient ise 16 puanda kalarak 11. sırada yer aldı.

Maçın öne çıkan anlarını aktaran Le Parisien gazetesine göre Paris Saint-Germain, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ve hücum temposunu eline aldı, Lorient'ı kendi savunma bölgesine hapsetti.

Paris, ilk kornerini kazandı. Ousmane Dembélé'nin kullandığı kornerde top ön direkteki savunma oyuncusunu geçemedi ve ceza sahası önündeki Dro'ya ulaştı. Dro'nun şutu ise üstten auta gitti.

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Paris, 12. dakikada Ousmane Dembélé'nin şutu üst direkten dönünce erken öne geçme fırsatını kaçırdı. Ardından kaleci Yvon Mvogo'nun kalesine yönelik Parisli ataklar sürdü.

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Ev sahibinin belirgin üstünlüğünü skora yansıtan isim Senny Mayulu oldu. Genç oyuncu, 32. dakikada ceza sahası önünden sol ayağıyla attığı muhteşem şutla topu üst köşeye göndererek Paris Saint-Germain'i öne geçirdi.

Mayulu, ilk yarı bitmeden ev sahibinin farkı ikiye çıkarmasına çok yaklaştı. Ancak 41. dakikada Godts'un ortasını takip ederek yaptığı vuruşta sağ direk engeline takıldı.

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Lorient oyuncuları, topu kendi bölgelerinden sağlıklı biçimde çıkarmakta büyük zorluk yaşadı. Paris oyuncuları top kaybının hemen ardından sert ve hızlı bir baskı kurdu, konuk ekip ise topu 10 saniyeden fazla ayağında tutmanın bir yolunu bulamadı.

İkinci yarıda da hücum baskısını sürdüren Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembélé birçok net fırsatı değerlendiremedi.

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55. dakikada Achraf Hakimi, Godts'un arkasından bindirme yaptı. Ardından Warren Zaïre-Emery, topu ceza sahası içindeki Dembélé'ye aktarmak için yeterli zamanı buldu, ancak Parisli forvetin vuruşu üst direğin çok üzerinden auta gitti.

Warren Zaïre-Emery, 61. dakikada gole çok yaklaştı ancak şutu direğin yanından dışarı çıktı.

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Rahatlatan an 67. dakikada geldi. Ousmane Dembélé, ceza sahası önünden yaptığı muhteşem falsolu vuruşla ikinci golü kaydetti, takımının üstünlüğünü pekiştirerek karşılaşmayı fiilen bitirdi.

Parisli ekibin üstünlüğüne rağmen son dakikalarda ev sahibi tarafta bazı aksaklıklar yaşandı. Ndjantou'nun hatası, 84. dakikada Lorient'a penaltı kazandırdı, ancak Ibrahim Baldé bir dakika sonra kullandığı penaltıda topu kalenin dışına gönderdi.

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Sylla, 87. dakikada Rus kaleci Matvey Safonov ile karşı karşıya kalarak maça yeniden heyecan katmaya çok yaklaştı, ancak şutu üst direğe çarptı. Parisli kaleci de son dakikalarda parlayarak iki pozisyonu daha kurtardı.