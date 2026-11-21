Paris Saint-Germain'in savunma istatistikleri, önceki sezonlara kıyasla dikkat çekici bir düşüşü ortaya koydu. Takımın kalesinde gördüğü gol sayısı, 16 yılı aşkın süredir ulaşmadığı bir seviyeye çıktı. Bu tablo, Ligue 1 şampiyonunun yolculuğunda artık kendini gösteren bir soruna ışık tutuyor.

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Paris Saint-Germain, bu cumartesi akşamı Ligue 1'in 11. haftasında Nice deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk yarı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent ekibi, bu sezon Ligue 1'in ilk 11 haftasında kalesinde 11 gol gördü ve 2009-2010 sezonundan bu yana yaşamadığı olumsuz bir rakamı tekrarladı.

"Stats Foot" hesabının "X" platformunda paylaştığı istatistiğe göre Paris Saint-Germain, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk 11 haftanın ardından bu kadar çok gol yememişti. O sezon takımın bu aşamadaki hanesinde 12 gol bulunuyordu.

Sorun erken başladı. Paris Saint-Germain ilk hafta Rennes karşısında iki, ikinci hafta da Lille karşısında iki gol yedi ve her iki maçta da 2-2 berabere kaldı. Ardından kendi sahasında Monaco'ya 1-2 yenildi. Böylece ilk 3 maçta kalesinde 6 gol gördü. Bu, rakiplerine üstünlük kurmaya alışkın bir takımın hedeflerine yakışmayan bir başlangıçtı.

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Ancak tablo aynı şekilde devam etmedi. Takım, ligdeki sonraki yedi maçında yalnızca 4 gol yedi ve bu süreçte Brest, Lyon ve Troyes karşısında kalesini gole kapattı. Ayrıca 7 Kasım'daki Troyes maçına kadar ligdeki son 5 maçının tamamını kazandı ve bu maçlarda kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

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Bu da yenilen gol sayısının sezonun tökezleyen başlangıcından belirgin şekilde etkilendiğini ve tek başına takımın son haftalardaki savunma grafiğini yansıtmadığını gösteriyor.

Savunma performansı verilerine bakıldığında çelişki daha net ortaya çıkıyor: Paris, rakiplerine maç başına yaklaşık 10,7 şut izni veriyor. Bu, ligin en düşük ikinci ortalaması. Kalesini bulan şutların ortalaması ise maç başına 4,2.

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Savunma performansı verilerine bakıldığında çelişki daha net ortaya çıkıyor. Sofascore'un verilerine göre Paris Saint-Germain, ilk 10 haftada rakiplerine kalesini bulan 41 şut izni verdi. Bu, maç başına 4,1 şut ortalamasına denk geliyor. Takım bu süreçte 10 gol yedi. Nice maçıyla birlikte yenilen gol sayısı 11 haftada 11'e, yani maç başına bir gole yükseldi. Paris, ligde rakiplerine en az şut izni veren takımlar arasında yer alsa da bu kadar gol yemesi, kritik anlarda tekrarlanan bir kırılganlığa işaret ediyor. Zira rakiplerin hücum yoğunluğu her zaman kalesi üzerinde gerçek bir baskıya dönüşmüyor, ancak kaleye ulaşan az sayıdaki şut çoğu zaman ağlarla buluşuyor.

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