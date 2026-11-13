Barcelona'nın eski yedek takım teknik direktörü Gerard Lopez, "Negreira davası" olarak bilinen soruşturmada ifade vermek üzere Barcelona 1 No'lu Asliye Mahkemesi'nde hazır bulundu.

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Sport gazetesi, Lopez'in mahkeme önünde, Barcelona'nın yedek takımının başındayken hakem komitesi teknik başkan yardımcısı Jose Maria Negreira ve oğlunun hazırladığı hakemlere ilişkin raporları aldığını itiraf ettiğini ve bu raporların maçlara hazırlanmada kendisine faydalı olduğunu vurguladığını aktardı.

Bu bağlamda Lopez, adli kaynaklara göre, 2015 ve 2018 yılları arasında Barcelona'nın yedek takımıyla çalıştığı dönemde video yardımcı hakem teknolojisinin mevcut olmadığını ve bu nedenle oyunun tüm yönlerine ilişkin bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, hakemliğin de bu yönlerden biri olduğunu açıkladı.

Ayrıca birinci ligin altındaki bu kategorilerdeki maçları yöneten hakemlerin geniş çapta tanınmadığını ve kulüpten teslim aldıkları raporların, kendisinin ve teknik ekibinin hakemlik kriterlerini öğrenmesine olanak sağladığını belirtti; örneğin kart göstermeye daha fazla ya da daha az meyilli hakemleri bilmek veya oyuncularla diyaloga girmeye daha fazla ya da daha az istekli olanları tanımak gibi.

Lopez ayrıca tüm takımların maçlara daha iyi hazırlanabilmek için hakemlere ilişkin bu bilgileri önceden edinmek istediğine işaret etti.

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Lopez'in yanı sıra, 32 yıl boyunca Barcelona yedek takımının eski delegesi olan Toni Alonso da ifade verdi ve adli kaynaklara göre o da bu raporların varlığını itiraf etti.

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Mahkeme, Barcelona'nın çeşitli yönetim kurullarının 2001 ve 2018 yılları arasında hakem komitesi teknik başkan yardımcısı Jose Maria Negreira'ya, hakemlere ilişkin raporlar elde etmek karşılığında ödediği yaklaşık 8 milyon euroluk ödemeleri soruşturuyor.

Bu belgeleri oğlu Javier Enriquez Romero de hazırlıyordu ve o da davada sanık konumunda.

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Barcelona, her zaman bu raporların lig ve kupa maçlarını yönetmek üzere atanan hakemlerin kişisel profillerini analiz etmeyi amaçladığını ve bunun teknik ekibin hakemlerin maç yönetimindeki eğilimlerini ve kriterlerini tanımasına imkân verdiğini söyleyerek pozisyonunu savundu.

Ancak Barcelona'nın eski birinci takım teknik direktörleri Luis Enrique ve Ernesto Valverde, yargı önündeki ifadelerinde bu raporları aldıklarını ya da incelediklerini reddetti ve bunlara ihtiyaçları olmadığını vurguladı.

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Savcılık, Barcelona'nın yaptığı ödemelerin, şüpheye göre, hakemlik danışmanlığı elde etmek karşılığında değil, hakem komitesinin gönlünü kazanmayı amaçladığı görüşünde.

Bu nedenle savcılık, kulübün Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu gibi eski başkanlarının ve eski yöneticiler Oscar Grau ile Albert Soler'in spor alanında yolsuzluk, güveni kötüye kullanma ve ticari belgede sahtecilik suçları işlemiş olabileceğini değerlendiriyor.

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Adli kaynaklar bu gazeteye, Barcelona kulübünden ve vergi dairesinden bir dizi belgenin teslim alınmasının yanı sıra, Alzheimer hastalığıyla uyumlu ciddi bir nörobilişsel bozukluktan muzdarip olan Negreira'nın sağlık durumuna ilişkin raporların beklenmesiyle birlikte adli soruşturmanın bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Ardından soruşturmanın sona erdiği ilan edilebilir ve mahkeme, davayı yargılamaya sevk edip etmemeden önce suç işlendiğine dair göstergelerin bulunup bulunmadığına karar verecek.