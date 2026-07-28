Paris Saint-Germain'in 23 yaşındaki yıldızı Bradley Barcola'nın geleceği, Fransız kulübünün yönetimine 2028'de sona erecek olan sözleşmesini uzatmayı reddettiğini bildirmesinin ardından tehlikeli bir dönemece girdi. Bu durum, başkent ekibini oyuncuyu ileride daha düşük bir bedelle kaybetmemek için bu yaz en az 170 milyon euro karşılığında satmaya zorluyor. Öte yandan teknik direktör Luis Enrique'nin, daha önce Kylian Mbappe'ye yaptığı gibi, herhangi bir taahhütte bulunmaması halinde Fransız milli oyuncuyu kadro dışı bırakma tehdidi ufukta beliriyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Paris Saint-Germain içindeki kaynaklar, Luis Enrique'nin yalnızca projeye bağlı oyuncuları sahaya sürmek istediğini ve kulüp oyuncuyu istenen bedelle satmakta başarısız olursa gelecek sezon Barcola'nın oyunda kalma süresini önemli ölçüde kısabileceğini doğruladı. Bu kritik karar, kadronun disiplinini korumayı ve Real Madrid'e transfer olmayı hedeflemiş Mbappe senaryosunun tekrarlanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Bu beklenmedik gelişme, başkent ekibinin sırasıyla 74 milyon euro karşılığında Milan'a ve 40 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e satılan Gonzalo Ramos ile Kang-in Lee'ye iki alternatif arayışıyla meşgul olduğu bir dönemde geliyor. Böylece kulüp, takımla geçirdiği 3 sezon boyunca 152 maçta 39 gol atıp 37 gol pası veren bir oyuncuyla yeni bir krizi yönetmek zorunda kalıyor.

Eski Lyon oyuncusu Barcola, geçtiğimiz aylar boyunca İngiltere Premier Lig devlerinin, özellikle de Arsenal ve Liverpool'un yoğun ilgisini çekiyordu. Oyuncuları yüksek bedellerle satmakta uzmanlaşan Paris Saint-Germain, oyuncunun değerini en az 170 milyon euro olarak belirledi. Öte yandan oyuncunun tercih ettiği kulüp olan Liverpool, 100 milyon euroyu aşan Diomande transferinin ardından büyük meblağlar ödeyebileceğini kanıtlamış durumda.

Ancak şimdi akla gelen soru şu: Liverpool bu devasa meblağı ödemeye hazır mı? Reds taraftarları, Paris Saint-Germain'in bu transfer konusunda büyük bir baskı altında olduğunun farkında ve bu nedenle müzakerelerde ağırdan almaya meyilli olabilirler. Bu da meselenin yaz transfer döneminin geri kalanına damga vurmasına aday olduğu anlamına geliyor.

Luis Enrique'nin tehdidi hafife alınmamalı. Zira İspanyol teknik adam, geçmişte zor kararlar alma ve büyük yıldızların hizmetlerinden vazgeçme kabiliyetini kanıtladı. Nitekim Mbappe Real Madrid'e gitmeyi arzuladığında oyuncunun oyunda kalma süresini kısmıştı. Bu örnek, teknik direktörün soyunma odasında otoritesini kurmakta nadiren tereddüt ettiğini, bunun bedeli takımın en önemli yıldızlarından birini kadro dışı bırakmak olsa dahi bundan çekinmediğini teyit ediyor.

Bu durum, Paris Saint-Germain'i gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor: Ya Barcola'yı bu yaz istenen bedelle satacak ya da onu gelecek sezon boyunca kadro dışı bırakarak ve sözleşmesinin sonu yaklaştıkça piyasa değerini giderek kaybetme riskini göze alacak. Bu tablo, Luis Enrique'nin oyuncunun konumu ne olursa olsun ilkelerinden ödün vermediğini kanıtlayan Mbappe krizini hatırlatıyor.