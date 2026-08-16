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imago-sport-1081097749.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Enrique, kupanın kaçmasının ardından çarpıcı bir soruyu görmezden geldi

Lens - Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain
Süper Kupa
Luis Enrique
B. Barcola
I. Mbaye
Liverpool
Fransa

Paris Saint-Germain, 2026-2027 sezonuna mümkün olan en iyi şekilde başlamak için bu haftayı ikinci bir kupayla tamamlamayı umuyordu. 

Ancak Paris ekibi, pazar akşamı Paris devini tek golle mağlup ederek Fransa Süper Kupası'nı kazanan Lens karşısında planlarının nihayetinde suya düştüğünü gördü.

Foot Mercato sitesi, Enrique'nin açıklamalarını yayımladı. Teknik adam Lens'i tebrik etti ve Saint-Germain oyuncularının sergilediği seviyeden memnuniyetini dile getirdi.

Enrique'ye, takımdan ayrılmaya yaklaşan ve maç kadrosunda yer almayan Bradley Barcola ile Ibrahim Mbaye ikilisinin durumu sorulduğunda, teknik adam soruyu yanıtlamaktan açıkça kaçınmak amacıyla Ligue 1+ kanalının mikrofonuna yalnızca "Teşekkürler, görüşmek üzere" yanıtını vermekle yetindi.

Belirtmek gerekir ki, iki Parisli kanat oyuncusu Liverpool'un büyük ilgisini çekiyor. İkili, geçtiğimiz çarşamba Avrupa Süper Kupası'ndaki Aston Villa karşılaşmasında da forma giymemişti.

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