Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının Manchester City karşısındaki nefes kesen mücadelenin ikinci yarısında zor anlar yaşadığını, ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki bu maçı 4-2'lik skorla kazandığını itiraf etti.

Parisli ekip, dün akşam çarşamba günü Manchester City'nin sahasında güçlü bir hücum performansı sergiledi. Her iki taraftan da hızlı tempo ve sürekli baskıyla öne çıkan karşılaşmada, ev sahibinin devre arasının ardından verdiği tepki, İspanyol teknik direktörün itirafına göre Paris'in galibiyetini gerçek anlamda tehlikeye soktu.

Enrique: Şansımız kötü gitseydi kaybederdik

Luis Enrique, oyuncularının ilk yarıdaki performansını övdü; ancak devre arasının ardından maçın yaşadığı değişimle ilgili endişesini gizlemedi ve büyük farkla öne geçmelerine rağmen sonucun garanti olmadığını vurguladı.

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, Fransız RMC kanalının aktardığına göre basın toplantısında şunları söyledi: "Heyecan verici bir maç oldu. Maçla ilgili beklediğimiz şey gerçekten yaşandı. Sürekli oynamaya ve kesintisiz baskı yapmaya çalışan iki takım arasında bu seviyede bir maç izlediğinizde, son derece hızlı tempoda heyecanlı ve sıra dışı bir mücadele beklersiniz; işte olan da bu oldu."

Enrique şöyle devam etti: "İlk yarıda baskılarını aştık ve bu sonucu hak ettik. Devre arasına böyle büyük bir farkla, 3-0 önde girmeyi sevmiyorum; çünkü bu, ikinci yarıda fazla rahatlama duygusuna yol açabilir. O anda rakip maçı kaybetmişti ve geri dönmeyi denemek için çok fazla risk alması gerekiyordu."

Ancak İspanyol teknik direktör, takımının maçın ikinci yarısında büyük zorluklar yaşadığını kabul ederek şunları kaydetti: "Çok sorun yaşadık ve bugün şansımız kötü gitseydi bu maçı kaybederdik."

Enrique, maç sırasında yardımcısı Rafael Pol ile konuştuğunu açıkladı ve takımın Fransa Ligi'ndeki bazı maçlarında şanssızlık yaşamasının ardından bu kez şansın Paris'e güldüğüne dikkat çekti.

Şöyle dedi: "İkinci yarının bir anında Rafael Pol ile konuştum ve ona şunu söyledim: Fransa Ligi'nin ilk haftalarında, rakibin her defasında topa vurup gol attığı dönemde eksik olan tüm şansı bugün elde ettik."

Maçın gelgitleriyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün bir tür denge oluştu. Bugün hiçbir sonuç adil olmazdı."

Paris Saint-Germain, 3-0 öne geçmesine rağmen neden zorlandı?

İlk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen Paris Saint-Germain, devre arasının ardından Manchester City'nin yoğun baskısıyla baş etmek zorunda kaldı; İngiliz ekibi geri dönüş arayışıyla kalabalık şekilde hücuma yüklendi.

Luis Enrique, 3-0 geride olması nedeniyle City'nin risk almasının beklenen bir şey olduğunu, ancak bunun kendi takımının işini daha da zorlaştırdığını, özellikle baskıyla baş etme kapasitesinin azalmasıyla birlikte daha güç bir hale geldiğini belirtti.

Enrique şunları söyledi: "Bir takım 3-0 geride kaldığında risk alır; Manchester City de bunu yaptı. Bazı anlarda arkada yalnızca tek bir oyuncuları vardı, bu da hücum aşamasında çok sayıda oyuncunun bulunduğu anlamına geliyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bununla baş etmek zor ve baskıları karşısında sorunlar yaşadık. İlk yarıda neredeyse kusursuz bir baskı yaptık. İkinci yarıda ise hatalar yaptık; ancak bu tür maçlarla baş etmek kolay değil."

İngiliz baskısına rağmen Paris, Magnes Akliouche ile dördüncü golünü kaydetmeyi başardı; Ferran Torres ise Manchester City adına penaltı kaçırdı. Bu, karşılaşmanın yaşadığı gelgitlerin boyutunu yansıtan anlardan biriydi.

Enrique, İngiltere'de Premier Lig lideri karşısında yeni bir galibiyet almanın takımı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şöyle dedi: "Sonuç olarak, İngiltere'de Premier Lig liderini yeniden yenmek size her zaman motivasyon veren bir şey. Bunun bizim için önemli olduğunu düşünüyorum."

Luis Enrique, galibiyetin rakiplere mesaj olduğunu kabul etmedi

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, Manchester City karşısında alınan galibiyetin Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer rakiplere gönderilen bir mesaj olarak görülmesini kabul etmedi ve en önemli şeyin turnuvanın kritik aşamalarına mümkün olan en iyi durumda ulaşmak olduğunu vurguladı.

Enrique şunları söyledi: "Hayır, ne mesajı? Tek mesaj, sezon sonunda Avrupa Kupası'nı kazanan takımın en önemli olduğudur."

Sözlerine şöyle ekledi: "Turnuvanın bu aşamasında en iyi olmak önemli değil. Önemli olan mart ayına ulaşmak; hedefimiz bu."