Barcelona kulübünün Alman teknik direktörü Hansi Flick, pek çok kez istatistiklerini gözden geçirmek için durmadığını vurguladı.

Flick, Barcelona ile peş peşe kırmaya devam ettiği rekorlara göreceli bir önem veriyor. Bunların sonuncusu, ilk 9 haftada tam not alarak La Liga tarihindeki en iyi başlangıcı yakalamak oldu.

Mundo Deportivo gazetesi, Flick'in yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i yenmesi halinde Barcelona ile 100. galibiyetine ulaşacağını aktardı.

2024 yazında Katalan kulübüne geldiğinden bu yana Hansi Flick, tüm resmi müsabakalarda Barça'yı 129 maçta yönetti. Bu galibiyetler Barcelona'ya iki La Liga, iki İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu kazandırdı.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Flick'in bu rakama ulaşmasını engellemeye çalışacak olan Paris teknik direktörü Luis Enrique ise Barcelona ile 100 galibiyeti 126 maçta, yani 3 maç daha az bir sürede, yüzde 79,3'lük bir oranla elde etmişti.

Enrique, Barcelona tarihinde bu başarıya ulaşmak için en az maça ihtiyaç duyan tek teknik direktör konumunda. Pep Guardiola ise Katalan ekibiyle aynı rakama ulaşmak için 139 maça ihtiyaç duymuştu.

Luis Enrique, Barcelona dönemini 181 maçta 138 galibiyetle, yüzde 76,2'lik bir oranla tamamlamıştı. Flick'in karnesi de aynı yönde ilerliyor; 100 galibiyete ulaştığında galibiyet oranı yüzde 77,5 olacak. Kariyeri devam ettikçe galibiyet oranı daha da etkileyici hale gelebilir.

Flick her zaman galibiyet getiren bir yaklaşıma dayanıyor ve nadiren kaybediyor. Barcelona'nın onun yönetiminde şimdiye kadar oynadığı 128 maçtan yalnızca 19'unda takım yenilgi yaşadı.

Beraberlikle sonuçlanan on maçı da hesaba katarsak, ki bu başka teknik direktörlerin yönettiği takımlara kıyasla düşük bir rakam, Barcelona'nın kaybetmediği maçların oranı yüzde 85'e ulaşıyor. Bu mükemmel bir oran; Enrique ise yüzde 88 oranına ulaşmıştı.