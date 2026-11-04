24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGAFP
Çeviri:

Enrique Hakimi olayı nedeniyle patladı: Yaşananlar tam bir rezalet. Çocuk oyunu mu oynuyoruz?

Villarreal - Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Luis Enrique
A. Hakimi
Vitinha
İspanya
Fransa
Fas
Portekiz

İspanyol teknik direktör saygı istiyor

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynadığı maçta verilen bir hakem kararına büyük öfke gösterdi. Fransız ekibi, üç oyuncu değişikliğini aynı anda gerçekleştirmekte gecikmesi nedeniyle maçın bir bölümünü eksik oyuncuyla oynamak zorunda kalmıştı.

Olay, Paris Saint-Germain'in maça tamamen hakim olduktan sonra karşılıksız beş golle öne geçtiği skorun yaşandığı 74. dakikada meydana geldi. Bu sırada hakem Felix Zwayer, oyundan çıkan oyuncuların sahayı terk etmesine ilişkin süre sınırıyla ilgili yeni kuralı uygulamak için devreye girdi.

Enrique, Ashraf Hakimi, Vitinha ve Desire Doue'yi oyundan çıkarıp David Boly, Lucas Beraldo ve Quentin Ndjantou'yu oyuna almak suretiyle üç oyuncu değişikliğini aynı anda yapmaya karar vermişti. Ancak Ashraf Hakimi ve Vitinha'nın belirlenen süre içinde sahadan çıkmakta gecikmesi, hakemin tüm yedeklerin anında oyuna girmesine izin vermemesine yol açtı ve takım kendini sayısal olarak eksik buldu.

Bu karar, yedeklerden birini sahaya sokmaya çalışan İspanyol teknik direktörün öfkesine neden oldu; bunun üzerine oyuncu sarı kart gördü, hakem ise oyunun devam etmesine izin verdi. Bu bilgiler "Marca" gazetesinin haberinde yer aldı.

Gelecek maçlar
PSG

PSG

1. Lig

07 Kas 2026

TRO

TRO

VIL

VIL

La Liga

08 Kas 2026

GET

GET

Enrique maçın ardından şunları söyledi: "Üç oyuncu değişikliğiyle ilgili yaşananlar tam bir rezaletti. Düşünün ki skor 0-0 olsaydı ve sizden üç oyuncu çıkarsalardı, sonra ben birini sahaya itince sarı kart görse, diğer oyuncuları da iterdim! Bu ne böyle? Çocuk oyunu mu oynuyoruz?"

Şunları ekledi: "Biz hakem heyetine saygı gösterdiğimiz gibi, profesyonellere de saygı gösterilmeli."

Olay, Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu'nun onayladığı, futbol kurallarında yapılan yeni bir değişikliğin uygulanmasına dayanıyor. Bu değişiklik, oyundan çıkan oyuncunun hakemin işaretinden ya da oyuncu değişikliği tabelasının kaldırılmasından itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerektiğini öngörüyor.

Sürenin aşılması halinde oyuncunun sahadan ayrılması gerekiyor, ancak yedek oyuncunun oyuna girmesine, yalnızca maçın yeniden başlamasından tam bir dakika sonraki ilk oyun durmasında ve hakemin izniyle müsaade ediliyor. Bunun amacı ise zaman kaybını ve maçların akışının bozulmasını azaltmak.

Karşılaşma, David Boly'nin 78. dakikada altıncı golü eklemesinin ardından Paris Saint-Germain'in karşılıksız altı golle galibiyetiyle sona erdi. Fransız ekibinin elde ettiği bu farklı galibiyet, teknik direktörünün yeni hakem kuralına itirazını yükseltmesini engellemedi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin