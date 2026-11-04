Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynadığı maçta verilen bir hakem kararına büyük öfke gösterdi. Fransız ekibi, üç oyuncu değişikliğini aynı anda gerçekleştirmekte gecikmesi nedeniyle maçın bir bölümünü eksik oyuncuyla oynamak zorunda kalmıştı.

Olay, Paris Saint-Germain'in maça tamamen hakim olduktan sonra karşılıksız beş golle öne geçtiği skorun yaşandığı 74. dakikada meydana geldi. Bu sırada hakem Felix Zwayer, oyundan çıkan oyuncuların sahayı terk etmesine ilişkin süre sınırıyla ilgili yeni kuralı uygulamak için devreye girdi.

Enrique, Ashraf Hakimi, Vitinha ve Desire Doue'yi oyundan çıkarıp David Boly, Lucas Beraldo ve Quentin Ndjantou'yu oyuna almak suretiyle üç oyuncu değişikliğini aynı anda yapmaya karar vermişti. Ancak Ashraf Hakimi ve Vitinha'nın belirlenen süre içinde sahadan çıkmakta gecikmesi, hakemin tüm yedeklerin anında oyuna girmesine izin vermemesine yol açtı ve takım kendini sayısal olarak eksik buldu.

Bu karar, yedeklerden birini sahaya sokmaya çalışan İspanyol teknik direktörün öfkesine neden oldu; bunun üzerine oyuncu sarı kart gördü, hakem ise oyunun devam etmesine izin verdi. Bu bilgiler "Marca" gazetesinin haberinde yer aldı.

Enrique maçın ardından şunları söyledi: "Üç oyuncu değişikliğiyle ilgili yaşananlar tam bir rezaletti. Düşünün ki skor 0-0 olsaydı ve sizden üç oyuncu çıkarsalardı, sonra ben birini sahaya itince sarı kart görse, diğer oyuncuları da iterdim! Bu ne böyle? Çocuk oyunu mu oynuyoruz?"

Şunları ekledi: "Biz hakem heyetine saygı gösterdiğimiz gibi, profesyonellere de saygı gösterilmeli."

Olay, Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu'nun onayladığı, futbol kurallarında yapılan yeni bir değişikliğin uygulanmasına dayanıyor. Bu değişiklik, oyundan çıkan oyuncunun hakemin işaretinden ya da oyuncu değişikliği tabelasının kaldırılmasından itibaren 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerektiğini öngörüyor.

Sürenin aşılması halinde oyuncunun sahadan ayrılması gerekiyor, ancak yedek oyuncunun oyuna girmesine, yalnızca maçın yeniden başlamasından tam bir dakika sonraki ilk oyun durmasında ve hakemin izniyle müsaade ediliyor. Bunun amacı ise zaman kaybını ve maçların akışının bozulmasını azaltmak.

Karşılaşma, David Boly'nin 78. dakikada altıncı golü eklemesinin ardından Paris Saint-Germain'in karşılıksız altı golle galibiyetiyle sona erdi. Fransız ekibinin elde ettiği bu farklı galibiyet, teknik direktörünün yeni hakem kuralına itirazını yükseltmesini engellemedi.