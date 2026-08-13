Barcelona forveti Ferran Torres, Paris Saint-Germain'e katılmaya yaklaşıyor. İki kulüp arasındaki transferin son detaylarının çözülmesi halinde oyuncu, cuma günü ya da en geç cumartesi günü sağlık kontrolünden geçebilir.

Paris Saint-Germain ile Barcelona, yaklaşık 50 milyon euro transfer bedeli ve buna ek olarak 5 milyon euro bonus üzerinde prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu ise kulübün onayıyla dün ve bugün Barcelona ile antrenmanlara katılmadı.

Fransız "Foot Mercato" ağının haberine göre, Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'nin, Torres'in Fransız takımıyla ilk kez sahaya çıkışı konusunda acele etmesi beklenmiyor.

Haberde ayrıca, Ferran Torres'in Dünya Kupası'nın ardından birkaç hafta süren bir tatilden döndüğü ve bireysel bir antrenman programı izlemesinin beklendiği belirtildi. Bu nedenle önümüzdeki pazar günü Lens'e karşı oynanacak Şampiyonlar Kupası maçında forma giymesi beklenmiyor.

Ancak Paris Saint-Germain, yeni takım arkadaşlarıyla bir haftadan fazla antrenman yapmasının ardından, oyuncunun ilk maçını Fransa Ligi'nde 23 Ağustos Pazar günü Parc des Princes'te Rennes'e karşı oynamasını hedefliyor.

Raporlara göre Luis Enrique'nin, Ferran Torres'i nasıl konumlandıracağına dair net bir vizyonu var. İspanyol teknik adam, oyuncunun becerilerinin çeşitliliğini ve geleneksel klasik santrfor pozisyonu yerine hücumun ortasında ya da kanatlarda oynayabilme yeteneğini takdir ediyor.

Torres'in transferi, Portekizli Gonçalo Ramos'un Paris'ten ayrılıp Milan'a gitmesinin ardından geldi. Şu an için Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué temel hücum seçenekleri gibi görünse de, Luis Enrique'nin sık yaptığı rotasyon, Ferran'a yeterli oyun süresi verecek.

Masadaki diğer ihtimallerden biri de Désiré Doué'yi hücumun ortasına daha yakın bir pozisyona çekmek; bu da kanatta Torres'e yer açacak.