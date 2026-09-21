Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, Faslı milli oyuncu Ashraf Hakimi'nin önümüzdeki milli ara döneminde ülkesinin milli takımıyla oynayıp oynamayacağı konusundaki durumu netleştirerek, oyuncunun bir sonraki milli maçı oynayamayacağını doğruladı ve oyuncunun sağlığının riske atılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Enrique, Paris Saint-Germain'in pazar akşamı Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 yenmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Hakimi'ye tam olarak güveniyorum, ancak bir sonraki milli maçı oynayamaz."

İspanyol teknik adam, Paris Saint-Germain ile Fas Milli Takımı teknik heyeti arasında Hakimi'nin durumunu takip etmek için sürekli bir iletişim olduğunu açıkladı ve kulübün oyuncunun ülkesinin milli takımında yer almasının önemini bildiğini belirtti.

Enrique sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık durumunu öğrenmek için Fas Milli Takımı ile iletişim halindeyiz ve milli takımda oynamanın oyuncu için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, kulübün Hakimi'yi tehlikeye atacak hiçbir adım atmayacağının altını çizerek, önceliğin oyuncunun fiziksel hazırlığını tam anlamıyla geri kazanması olduğunu vurguladı.

Enrique açıklamalarını şöyle tamamladı: "Milli takıma katılabilecek olmasından mutluyum ve hiçbir şeyi riske atmayacağız, çünkü ilk istediğimiz şey oyuncunun en iyi sağlık durumunda olması. Herkeste olduğu gibi bir iletişim olacak."