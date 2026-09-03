Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, takımının oyuncularından birinin 2026 Ballon d'Or ödülüne uzanmasına açık desteğini ifade ederek, futbol dünyasının en önemli bireysel ödülünü kazanacak ismin Parisli kulübün kadrosundan çıkması gerektiğini vurguladı.

Ballon d'Or kazananının önümüzdeki 26 Ekim'de Londra'da açıklanması planlanıyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste ikinci sezon kaldırdığı olağanüstü bir sezonun ardından, Paris Saint-Germain'in yıldızlarından bir kısmı en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ve Fabián Ruiz muhtemel adaylar arasında öne çıkıyor. Özellikle son isim, başarılarına İspanya Milli Takımı ile kazandığı 2026 Dünya Kupası unvanını da ekledi.

"Bu benim görüşüm ve yanılıyor olabilirim"

Enrique, Fransa Ligi'nin üçüncü haftasında Paris Saint-Germain ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Ballon d'Or'u kimin kazanacağını bilmek beni ilgilendirmiyor, ancak bana göre kazanan Paris Saint-Germain'den bir oyuncu olmalı."

İspanyol teknik adam, RMC'nin aktardığına göre şunları ekledi: "Bizde her şey var. Hepsi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış oyuncularımız var, Dünya Kupası'nı kazanan Fabián Ruiz var ve geçen sezon Ballon d'Or'a uzanan Ousmane Dembélé var. Bu yüzden bana göre kazanan Paris Saint-Germain'den olmalı. Bu benim görüşüm ve belki de yanılıyorum."

Enrique'nin açıklamaları, ödül yarışının kızıştığı bir dönemde geldi. 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çekici bireysel performanslar sergileyen Kylian Mbappé'nin yanı sıra, Lamine Yamal, Harry Kane, Lionel Messi, Rodri ve Michael Olise gibi başka önemli isimler de ödüle aday gösteriliyor.

Mourinho'ya yanıt

Enrique'nin açıklamaları, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun ödül hakkında söylediklerine bir yanıt olarak geldi. Portekizli teknik adam, "Bu yılki Ballon d'Or kazananının mutlaka Saint-Germain'den ya da İspanya Milli Takımı'ndan olması gerekmez" görüşünde.

Mourinho, geçen Cumartesi günü, Pazar günü oynanan Málaga maçının tanıtım toplantısında Ballon d'Or hakkında şunları söyledi: "Bireysel düzeyde harika bir ödül. Bu ödül belirli bir oyuncunun kişisel tarihine giriyor. Çok yüksek seviyede yaklaşık 12 oyuncu var ve bunlardan 3 ya da 4'ü (Real Madrid'de) bizde."

Şöyle devam etti: "Bana göre Ballon d'Or, emekli olduklarında sonsuza dek özlediğimiz oyunculara gitmeli. Maradona'yı, (Ronaldo) Nazário'yu, Messi'yi, Zidane'ı ve Matthäus'u özlüyorum. Ballon d'Or'u oyunculara sırf Şampiyonlar Ligi ya da Dünya Kupası'nı kazandıkları için veremezsiniz. Şampiyonlar Ligi'ni kazananı ödüllendirmek istiyorsanız, Ballon d'Or'u Luis Enrique'ye verin."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İspanya için De la Fuente bunu kesinlikle hak ediyor. Bu en büyük onur. Dünyanın en iyisi başka bir şey; Paris Saint-Germain'den ya da İspanya'dan olması gerekmez. İki, üç ya da dört isim var ve kim olduklarını biliyoruz. Nerede olduklarını biliyoruz, buradalar. Bu yaz bireysel olarak kimin tarih yazdığını biliyoruz."

Mourinho belirli bir oyuncunun ismini anmasa da, basın haberleri onun, bu yıl düzenlenen edisyonda 22 golle Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı haline gelen Fransız oyuncusu Kylian Mbappé'yi aday gösterdiğine işaret etti.

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