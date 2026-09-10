Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup ettikleri büyük galibiyetin ardından oyuncularını övmekten çekinmedi. Ancak takımında ödüle aday çok sayıda ismin bulunması nedeniyle, kendisini Ballon d'Or yarışıyla ilgili çetrefilli bir soruyla karşı karşıya buldu.

Fransa Ligi'nde iki beraberlik ve bir mağlubiyetle geçen tökezleyen bir yerel başlangıca rağmen Paris Saint-Germain, Avrupa serüvenine güçlü bir giriş yaptı.

Paris ekibi, Ferran Torres'in üç golü ve takım arkadaşına iki gol de asist yapan Ousmane Dembele'nin iki golünün yanı sıra Fabian Ruiz'in golüyle Slovan karşısında hakimiyetini kurdu.

Enrique, Dembele'yi övdü

Luis Enrique, karşılaşma boyunca kadrosunda çok sayıda değişiklik yaptı ve bazı yıldızlarını dinlendirdi. Dembele ise formunu kademeli olarak geri kazanma sürecinde yalnızca bir saat sahada kaldı.

İspanyol teknik adam, Fransız yıldızının ortaya koyduğu performanstan büyük memnuniyet duydu ve maçın ardından Canal+ kanalına yaptığı ve "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Harika bir iş çıkardık ve çok iyi oynadık."

Ardından Dembele'ye özel bir övgüde bulunarak şöyle konuştu: "Bugün beni en çok şaşırtan kişinin Ousmane Dembele olduğunu düşünüyorum. Ne büyük bir güç! Topla ve topsuz."

Şunları ekledi: "Bu benden eleştiri aldığı için mi? Hayır, hayır, bu tam da Ousmane'ın kendisi. Ousmane'ın bu seviyesini gördüğümde bu son derece keyifli oluyor ve onu her gün bu hırslarla görmekten büyük keyif alıyorum."

Enrique, Dembele'yi Rennes karşılaşmasının devre arasında oyundan almış, sezon başında ise enerjisini geri kazanması için ona takımın antrenman tesisinin dışında bir dinlenme dönemi tanımıştı.

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Enrique, 4 yıldıza kapıyı araladı

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, takımından birden fazla oyuncunun aday listesinde yer alması nedeniyle Ballon d'Or yarışına da değindi.

Enrique şöyle konuştu: "Sahaya çıkacak oyuncuları seçmesi gereken yalnızca tek bir kişi var. Bu maç için en iyi oyuncuları seçmeye çalıştım, ancak Khvicha Kvaratskhelia ve Doue muhteşem iki oyuncu."

Ballon d'Or yarışı sorulduğunda İspanyol teknik adam tercihini tek bir oyuncuyla sınırlamadı ve şunları vurguladı: "Khvicha bu ödülü kazanabilir, aynı şekilde Dembele, Vitinha ve Fabian da."

Şunları ekledi: "Bu benim ve taraftarlarımız için harika bir şey. Ballon d'Or'u kazanabilecek bu kadar çok oyuncuya sahip olmak."

Takımında çok sayıda aday bulunduğunu kabul etmesine rağmen Enrique, bireysel ödüllere pek düşkün olmadığının altını çizdi.

Şöyle dedi: "Taraftarlarımız bugün 'Ousmane, Ballon d'Or' diye tezahürat yapıyor, ancak gelecekte belki bu tezahüratı başka bir oyuncu için duyarız."

Paris Saint-Germain, Ballon d'Or ödülüne aday 30 oyuncudan 10'unu barındırıyor. Bu isimler şöyle: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Ashraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves, Willian Pacho ve Ferran Torres.

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