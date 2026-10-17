24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Çeviri:

Enrique, Barcelona maçı öncesi Paris Saint-Germain yıldızının sakatlığını açıkladı

Strasbourg - Paris Saint-Germain
Strasbourg
Paris Saint-Germain
1. Lig
Paris Saint-Germain - Barcelona
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
N. Mendes
Luis Enrique
Fransa
İspanya
Portekiz

Parisli ekip son dakikaları on oyuncuyla tamamladı

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, bugün oynanan ve Fransa Ligue 1'in yedinci haftası kapsamında Strasbourg'u 3-1 yendikleri maçta oyuncusu Nuno Mendes'in sakatlandığını açıkladı.

Mendes, 53. dakikada oyuna girip sonucun lehlerine dönmesine katkı sağladıktan sonra 85. dakikada sahayı terk etti. Enrique tüm değişiklik haklarını kullanmış olduğu için Paris ekibi maçı on oyuncuyla tamamlamak zorunda kaldı.

Ayrıca okuyun

Kararın perde arkası: Flick, Hamza Abdülkerim'i neden Barcelona'nın A takımı kadrosundan çıkardı?

Şampiyonlar Ligi istatistikleri: Geri dönüşlerin tarihsel kralı Real Madrid, Barcelona ikinci sırada

İspanyol teknik adam, maçın ardından basın açıklamalarında şunları söyledi: "(Mendes) uyluğunda hafif bir şey hissetti, biz de risk almamaya karar verdik."

Enrique şöyle devam etti: "Buna sakatlık diyebilir miyiz bilmiyorum, ancak hiçbir risk almak istemediğimiz için bir eksik oyuncuyla oynamaya karar verdik. Durumu yarın değerlendireceğiz."

Karar, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamında önümüzdeki salı günü Prens Parkı Stadı'nda Barcelona'yı konuk etmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Paris ekibi, Avrupa turnuvasında 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor; ikinci sıradaki Blaugrana'nın yalnızca attığı gol averajıyla önünde yer alıyor. Katalan ekibi, bugün İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında Real Betis'in sahasında 5-2'lik ezici bir galibiyet elde etti.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin