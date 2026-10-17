Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, bugün oynanan ve Fransa Ligue 1'in yedinci haftası kapsamında Strasbourg'u 3-1 yendikleri maçta oyuncusu Nuno Mendes'in sakatlandığını açıkladı.

Mendes, 53. dakikada oyuna girip sonucun lehlerine dönmesine katkı sağladıktan sonra 85. dakikada sahayı terk etti. Enrique tüm değişiklik haklarını kullanmış olduğu için Paris ekibi maçı on oyuncuyla tamamlamak zorunda kaldı.

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İspanyol teknik adam, maçın ardından basın açıklamalarında şunları söyledi: "(Mendes) uyluğunda hafif bir şey hissetti, biz de risk almamaya karar verdik."

Enrique şöyle devam etti: "Buna sakatlık diyebilir miyiz bilmiyorum, ancak hiçbir risk almak istemediğimiz için bir eksik oyuncuyla oynamaya karar verdik. Durumu yarın değerlendireceğiz."

Karar, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamında önümüzdeki salı günü Prens Parkı Stadı'nda Barcelona'yı konuk etmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Paris ekibi, Avrupa turnuvasında 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor; ikinci sıradaki Blaugrana'nın yalnızca attığı gol averajıyla önünde yer alıyor. Katalan ekibi, bugün İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında Real Betis'in sahasında 5-2'lik ezici bir galibiyet elde etti.



