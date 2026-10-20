Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, bugün salı akşamı kıtasal turnuvanın lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında takımını Barcelona karşısında sahaya sürerek Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir tarihi başarıya imza attı.

"Stats Foot" hesabının paylaştığı bir istatistiğe göre İspanyol teknik adam, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ndeki 49. maçına çıktı ve turnuvada Fransız kulüpleriyle en çok maça çıkan teknik direktör rekorunu tek başına eline geçirerek birden fazla Fransız kulübüyle 48 maça çıkan Fransız Claude Puel'i geride bıraktı.

Enrique, 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı eski kulübüyle karşı karşıya geleceği bu sınavda, Paris Saint-Germain'i Avrupa arenasındaki güçlü sonuçlarını sürdürmeye taşımayı amaçlıyor.

Barcelona maçının, Enrique'nin çalıştırdığı tüm takımlarla Şampiyonlar Ligi'ndeki siciline 82. maç olarak geçtiğini belirtelim.