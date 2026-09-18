Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, takımının Fransa Ligi'nde öbür gün, pazar günü oynayacağı Marsilya maçı öncesinde Ballon d'Or yarışı hakkında konuştu.

AS gazetesi, Enrique'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. İspanyol teknik adam, Fransız kulübünün Ballon d'Or ödülü konusunda herhangi bir stratejisi bulunmadığını vurguladı.

Enrique, Ballon d'Or konusundaki tutumunu netleştirmek ya da ödülü kazanacak bir aday belirlemek istemedi, ancak ödülün Paris Saint-Germain oyuncularından birine gitmesini dilediğini vurguladı.

Şöyle devam etti: "Strateji mi? Bizim planımız önemli maçları kazanmak. Bizim stratejimiz bu. Bir kulüp olarak hiçbir şeye karar vermedik. Ballon d'Or'a aday gösterilen 30 futbolcunun arasında 10 oyuncumuzun bulunmasından mutluyuz."

Şu sözlere dikkat çekti: "Eğer karar verme imkânımız olsaydı, belki listeye Doué'yi de eklerdik. Doué neden aday gösterilmedi? Biz oyuncularımızı her zaman savunuruz. Ballon d'Or'un oyuncularımızdan birine gitmesini hak ediyoruz."

Şunları belirtti: "Ballon d'Or'u kim kazanacak? Bir kulüp olarak, onu Paris Saint-Germain oyuncularından birinin kazanmasını umuyoruz. Biz oyuncularımızı korumaya çalışıyoruz."

Şu açıklamayı yaptı: "Paris'in Marsilya karşısındaki üstünlüğü mü? Özellikle bir klasik maça çıktığınızda favori aday diye bir şey yoktur. Kazanmaya aday gösterilen sonra da maçlarını kaybeden takımlar görmeye alışkınız."

Şunları ekledi: "Geçen hafta Brest karşısında oynadığımız maçı analiz ettikten sonra tek bir şey söylemeliyim: Bu bizim en kötü maçımız değildi, ancak oynadığımız dört maç arasında kalite bakımından en düşük olanıydı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Monaco karşısında harika bir maç oynayıp kaybettik. Rennes ve Lille'de ise daha fazlasını hak ediyorduk. Brest maçı kalite bakımından en düşük olanıydı, ancak bunun sebebi onların çok iyi oynamasıydı. Sunabileceğim analiz budur."

Şöyle devam etti: "Marsilya'nın teknik direktörü Bruno Genesio'ya bir mesaj mı? Pazar günü ona başarılar dileyemem çünkü kendisi rakibin teknik direktörü. Gelecekte ona başarılar dileyebilirim, ama pazar günü bunu dilemem."

Şu vurguyu yaptı: "Teknik direktörünü değiştiren ve birçok oyuncusu ayrılan Marsilya karşısında zorlu bir maç oynayacağız, her senaryoya hazır olmalıyız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Doué muhteşem bir oyuncu, bu zihniyette bir futbolcuya sahip olmak harika. İlk on birde başladı ve sezon başındaki maçların çoğunda ilk on birde yer aldığını düşünüyorum. Onda gördüklerimden memnunum."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz