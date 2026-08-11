Paris Saint-Germain, çok sayıda oyuncusunun Dünya Kupası'na katılımı nedeniyle dönüşlerinin gecikmesi gölgesinde, Aston Villa'ya karşı oynanacak UEFA Süper Kupa finaline olağanüstü bir hazırlık dönemi yaşıyor. Bu durum, Luis Enrique'yi yeni sezonun ilk resmi sınavı öncesinde alışılmadık bir zorlukla karşı karşıya bıraktı.

Fransız ekibi, yarın çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrinde Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. PSG, kupa toplamaya devam etmeyi hedeflediği yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmanın peşinde.

Luis Enrique: Sezona bir finalle başlıyoruz

Luis Enrique, karşılaşma öncesindeki zorlu koşullara rağmen maçın önemini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu, sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bizim için çok önemli. Geçen yıl yaptıklarımızı tekrarlayabilmeyi ve Süper Kupa'yı kazanmak için rekabet edip mücadele edebilmeyi umuyorum."

İspanyol teknik adam, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası maç takvimi nedeniyle hazırlık zorluğu açısından bu sezonun başlangıcının büyük ölçüde geçen sezona benzediğine dikkat çekerek, teknik ekibin tüm grupla çalışmak için yeterli zamana sahip olmadığını açıkladı.

Sezonun başlangıcıyla ilgili olarak, İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Yaz boyunca hemen hemen tam bir dinlenme dönemi geçirdim. Şu anda kendimizi tazelenmiş hissediyoruz ve geri dönmekten mutluyuz, oyuncuları da kademeli olarak yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Sezona bir finalle başlamak, geçen sezon iyi bir iş çıkardığımız anlamına gelir ve hedefimiz mümkün olan en iyi seviyeyi ortaya koymak."

"Yeniden kazanmak istiyoruz, ancak bu kolay değil"

Luis Enrique, Paris Saint-Germain'in yeni sezondaki hedefleri hakkında konuşarak, takımın hâlâ önüne büyük hedefler koyduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Elbette baştan itibaren iddialı hedefler koyduk ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Herkes yeniden kazanabileceğimizi düşünüyor, ancak bu sadece teoride kalan bir söz; bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yeniden kazanmak istiyoruz, ancak bu kolay değil."

Hazırlık krizi: "Oyuncuların durumunu bilmiyorum"

Luis Enrique'nin basın toplantısındaki en dikkat çekici mesajları, oyuncuların dönüş tarihlerinin farklı olması gölgesinde takımı finale hazırlamanın zorluğuyla ilgiliydi.

Şöyle açıkladı: "Geçen yıl olağanüstüydü, bu yıl da öyle. Hazırlık açısından, her oyuncunun oynayabileceği dakika sayısını yönetmek zor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mümkün olan en iyi seviyede oynamaya çalışacağız. Sezonun başında değil, sonunda mümkün olan en iyi durumda olmak istiyoruz."

Hazırlık dönemiyle ilgili olarak İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Sezon öncesi maçlarda çok sayıda eksiğimiz oldu, bu yüzden kimin oynayabilecek durumda olacağını öngörmek zor."

Ardından dikkat çeken şu ifadeyi kullandı: "Oyuncum yok. Bazı oyuncular pazartesi günü döndü, bazıları ise geçen hafta döndü. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz, ancak oyuncularımızın hangi fiziksel durumda olacağını bilmiyorum."

Olağanüstü koşullarda bir Avrupa finali

Luis Enrique, bu sezonun yapısının, özellikle takımın bazı oyuncularının geç katılmasıyla birlikte, maça hazırlığı alışılmışın dışına çıkardığını düşünüyor.

Şöyle konuştu: "Bir Avrupa kupasını kazanmak her takım için önemlidir; yarın iki takımın nasıl bir maç ortaya koyabileceğini göreceğiz."

İspanyol teknik adam, bu koşullara rağmen takımının, Paris Saint-Germain'i farklı cephelerde büyük zorlukların beklediği uzun bir sezona girmeden önce ilk resmi sınavda istenen seviyeye ulaşabilmesini umuyor.

İspanyol teknik adam ve oyuncunun konumuna övgü

Öte yandan Luis Enrique, İspanyol teknik adamların ve oyuncuların ulaştığı seviyeyi övdü ve ülkesindeki futbolun uzun yıllar boyunca zirvedeki varlığını koruduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Uzun yıllardır İspanyol futbolu, gerek teknik adamlar gerekse oyuncular açısından en üst seviyede ve bu bize gurur veriyor. İspanyol oyuncu, aynı şekilde İspanyol teknik adam da büyük bir takdir görüyor."

İspanya Milli Takımı'nın ikinci dünya şampiyonluğuna işaret ederek, bunun milli takım ve İspanyol futbolu için yeni bir başarı döneminin başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti.

Sözlerini, Luis Aragonés'in kurduğu futbol mirasına ve ardından Pep Guardiola'nın Barcelona'sıyla İspanyol futbolunun yaşadığı gelişime işaret ederek tamamladı; bu deneyimlerin topa sahip olmaya ve takım oyununa dayalı bir tarzı pekiştirmeye katkıda bulunduğunu ve mevcut kuşağın önünü açtığını değerlendirdi.