Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, dün Pazar günü oynanan Brest maçının ardından Ashraf Hakimi'nin fiziksel hazırlığı konusunda temkinli bir tutum sergiledi.

Paris Saint-Germain'in Faslı beki Ashraf Hakimi, dün Pazar günü Fransa Ligi kapsamında takımının Brest ile karşılaştığı maçta ilk yarının bitimine birkaç dakika kala sahayı terk etmesine neden olan bir kas sakatlığı yaşadı.

Hakimi, sağ addüktör kasındaki sakatlıktan açıkça etkilendiği görüntüsü verdi; sakatlığın yerini bizzat kontrol etmek için taç çizgisinde durdu ve ardından oyundan çıkmak istedi. Bu, sezon başından bu yana Paris Saint-Germain'in sakatlıklar açısından yaşadığı ilk olası aksilik oldu.

Bu çıkışın, milli maç arasının yaklaştığı bir dönemde Paris'te bir miktar endişe yaratacağına kuşku yok.

Paris Saint-Germain'in teknik direktörüne oyuncusunun sakatlığı sorulduğunda, ek ayrıntı vermedi.

Luis Enrique, "Foot Mercato" sitesine göre şunları söyledi: "Hakimi mi? Umarım sakatlık ciddi değildir, bunu belirlemek zor. Yarın tıbbi bir muayeneden geçecek."

Dolayısıyla Paris kulübü, sakatlığın türünü tam olarak belirlemek ve Faslı oyuncunun olası sahalardan uzak kalma süresini saptamak için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını beklemek zorunda kalacak.

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