Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, milli maç arasında Fransa Milli Takımı'ndaki performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Ousmane Dembele'yi savunarak, takımının forvetinin yöneltilen eleştirilere rağmen üstün bir performans ortaya koyduğunu vurguladı.

Paris Saint-Germain, teknik ekip ile sportif direktörlük arasındaki koordinasyon doğrultusunda, Dembele ile Portekizli Nuno Mendes'e dinlenme süresi tanıdığını açıkladı; buna göre ilki yarın cumartesi antrenmanlara dönecek, ikincisi ise bir sonraki gün çalışmalara yeniden başlayacak.

Böylece Dembele, üç hafta süren milli maç arasının ardından yarın cumartesi oynanması planlanan Le Mans maçında forma giyemeyecek.

29 yaşındaki oyuncu, 360 dakikalık olası sürenin 262 dakikasında sahada kalarak, son milli maç arasında Fransa Milli Takımı'nda en çok süre alan ikinci isim oldu; önünde ise Chelsea'nin savunmacısı Maxence Lacroix yer aldı.

Enrique: Dembele her zamanki gibi harikaydı

Dembele, Fransa Milli Takımı ile çok sayıda dakika forma giymiş olsa da, son maçlardaki performansı Fransız basınında geniş çaplı eleştirilere yol açtı; Türkiye karşısında Fransa'nın 1-0 kazandığı maçta net forvet pozisyonunda görev aldıktan sonra, 1-1 biten İtalya maçında yine aynı mevkide sahaya çıktı, ardından 4-1'lik Belçika galibiyetinde sağ kanatta oynadı.

Fransız basını, Dembele'nin milli maç arasının en belirgin kaybedenlerinden biri olduğunu, özellikle Fransa'nın sahasında Belçika karşısındaki performansının ardından değerlendirdi; oyuncu baskı yapma, hareketlenme ve takım arkadaşlarına alan açma konusunda büyük bir çaba sarf etmesine rağmen belirleyici bir iz bırakmayı başaramadı, onun yerine Michael Olise'in sahaya çıkması ise karşılaştırmaların dozunu artırdı.

Ancak Enrique bu eleştirileri reddetti ve Paris Saint-Germain'in Parc des Princes'e dönüşü öncesinde bugün cuma düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Buna katılmadığımı söylemeliyim. Bana göre her zamanki gibi harikaydı. O farklı bir oyuncu. Ousmane'yi sahada izlemek için bileti gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yeteneklerini göstermek ve şut çekmek için her zaman oradadır. Çok iyiydi."

İspanyol teknik direktör, Fransız "Foot Mercato" sitesinin öne çıkardığına göre, Dembele ve Nuno Mendes'i dinlendirme kararının, milli maç arasının uzunluğu ve takımın önündeki maçlar göz önünde bulundurularak tüm taraflarla istişare edildikten sonra alındığını belirtti ve şöyle açıkladı: "Bu milli maç arasının süresinin ardından, meseleyi bireysel bir bakış açısıyla düşündük ve hep birlikte, Nuno ile Ousmane'nin önümüzdeki maçlara hazırlanmak için dinlenmeye ihtiyacı olduğuna karar verdik. Bu doğal bir durum ve buna alışmanız gerekiyor, çünkü bu sezon bu sıradan bir şey olacak."

Doue'ye övgü: "O bir makine"

Luis Enrique ayrıca, milli maç arasında ülkesinin milli takımıyla bir dizi iyi performans sergileyen genç Fransız Desire Doue'yi de övdü.

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü şöyle konuştu: "Her zaman olduğu gibi, o bir makine ve harika bir futbol oynuyor. Ousmane, Kvaratskhelia ya da Fabian gibi isabetli olmadığı bir maç oynayabilir, bu da tüm oyuncular için geçerlidir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Endişe duymuyorum. Benim için önemli olan, onun ne ortaya koyduğu ve her an forma giymeye hazır olmasıdır. İster yedek kulübesinde olsun ister antrenmanlarda, hazır olması, elde edilmesi zor bir şeydir."

Enrique, Fransa Milli Takımı'nın Zidane yönetimindeki performansını değerlendirdi

Luis Enrique, milli takımın Paris takımının bazı fikirlerinden esinlendiğine dair dolaşan söylentiler ışığında, Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı ile Paris Saint-Germain arasındaki olası benzerliklerden de bahsetti.

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü şunları söyledi: "Bilmiyorum, ama Fransa'nın ilk maçlarında gördüğüm şey, fikirlerin kazanmaya çalışmaya, topa sahip olmaya, baskı yapmaya ve gerçek bir takım oluşturmak için uyum içinde olmaya uygun olduğu."

Ve ekledi: "Bir milli takımın teknik direktörü olduğunuzda karşılaştığınız zorluk budur; çünkü tüm oyuncular arasında uyumu sağlamak için yeterli zamanınız yoktur. Oyuncuların seviyesi son derece olumluydu ve sonuçlar kendi adına konuşuyor."